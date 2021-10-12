https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159105.html

В России за сутки выписали 20 706 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 20 706 человек после COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

В России за сутки выписали 20 706 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 20 706 человек после COVID-19, за все время выписаны после болезни 6 894 285 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:32

2021-10-12T11:32

2021-10-12T11:32

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 706 человек после COVID-19, за все время выписаны после болезни 6 894 285 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 706 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 894 285", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2477, Санкт-Петербурге - 2459, Подмосковье - 1502.

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753848797.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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