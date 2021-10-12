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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159105.html
В России за сутки выписали 20 706 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 706 человек после COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
В России за сутки выписали 20 706 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 20 706 человек после COVID-19, за все время выписаны после болезни 6 894 285 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:32
2021-10-12T11:32
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 706 человек после COVID-19, за все время выписаны после болезни 6 894 285 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 706 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 894 285", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2477, Санкт-Петербурге - 2459, Подмосковье - 1502.
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753848797.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 12.10.2021
 
В России за сутки выписали 20 706 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 20 706 человек после COVID-19, за все время — 6 894 285

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 706 человек после COVID-19, за все время выписаны после болезни 6 894 285 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 706 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 894 285", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 2477, Санкт-Петербурге - 2459, Подмосковье - 1502.
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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