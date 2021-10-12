https://ria.ru/20211012/koroleva-1754225997.html

Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью

Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью - РИА Новости, 12.10.2021

Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью

Королева Великобритании Елизавета Вторая прибыла на благодарственную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне по случаю столетия Королевского британского... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:13

2021-10-12T16:13

2021-10-12T16:13

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елизавета ii

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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета Вторая прибыла на благодарственную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне по случаю столетия Королевского британского легиона, сообщает агентство PA.На фото с места событий Елизавета Вторая, в этом году отметившая 95-летний юбилей, впервые запечатлена с тростью.

лондон

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в мире, лондон, великобритания, елизавета ii