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В МИД КНДР отметили значение установления отношений с СССР 73 года назад
В МИД КНДР отметили значение установления отношений с СССР 73 года назад - РИА Новости, 12.10.2021
В МИД КНДР отметили значение установления отношений с СССР 73 года назад
МИД КНДР отметил во вторник 73-ю годовщину установления дипломатических отношений с бывшим СССР, подчеркнув важное значение этого события для вступления... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:10
2021-10-12T10:10
в мире
ссср
кндр (северная корея)
мид кндр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МИД КНДР отметил во вторник 73-ю годовщину установления дипломатических отношений с бывшим СССР, подчеркнув важное значение этого события для вступления северокорейского государства на международную арену.Советский Союз стал первой страной, с которой КНДР установила дипотношения 73 года назад, напоминает северокорейский МИД в кратком сообщении на его сайте в интернете."Это было важным событием, показавшим, что только что созданная Корейская Народно-Демократическая Республика стала самостоятельным прочным суверенным государством, устанавливающим отношения с другими странами с позиции равенства и вступившим на мировую арену в качестве субъекта международных отношений", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/kndr-1752928403.html
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в мире, ссср, кндр (северная корея), мид кндр
10:10 12.10.2021
 
В МИД КНДР отметили значение установления отношений с СССР 73 года назад

В МИД КНДР отметили 73-ю годовщину установления дипломатических отношений с бывшим СССР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МИД КНДР отметил во вторник 73-ю годовщину установления дипломатических отношений с бывшим СССР, подчеркнув важное значение этого события для вступления северокорейского государства на международную арену.
Советский Союз стал первой страной, с которой КНДР установила дипотношения 73 года назад, напоминает северокорейский МИД в кратком сообщении на его сайте в интернете.
"Это было важным событием, показавшим, что только что созданная Корейская Народно-Демократическая Республика стала самостоятельным прочным суверенным государством, устанавливающим отношения с другими странами с позиции равенства и вступившим на мировую арену в качестве субъекта международных отношений", - говорится в сообщении.
Знак га одной из улиц Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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