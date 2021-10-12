https://ria.ru/20211012/koreya-1754142868.html

В МИД КНДР отметили значение установления отношений с СССР 73 года назад

В МИД КНДР отметили значение установления отношений с СССР 73 года назад - РИА Новости, 12.10.2021

В МИД КНДР отметили значение установления отношений с СССР 73 года назад

МИД КНДР отметил во вторник 73-ю годовщину установления дипломатических отношений с бывшим СССР, подчеркнув важное значение этого события для вступления... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:10

2021-10-12T10:10

2021-10-12T10:10

в мире

ссср

кндр (северная корея)

мид кндр

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МИД КНДР отметил во вторник 73-ю годовщину установления дипломатических отношений с бывшим СССР, подчеркнув важное значение этого события для вступления северокорейского государства на международную арену.Советский Союз стал первой страной, с которой КНДР установила дипотношения 73 года назад, напоминает северокорейский МИД в кратком сообщении на его сайте в интернете."Это было важным событием, показавшим, что только что созданная Корейская Народно-Демократическая Республика стала самостоятельным прочным суверенным государством, устанавливающим отношения с другими странами с позиции равенства и вступившим на мировую арену в качестве субъекта международных отношений", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/kndr-1752928403.html

ссср

кндр (северная корея)

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