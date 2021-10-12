https://ria.ru/20211012/kompanii-1754071543.html

Иностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум

Иностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум - РИА Новости, 12.10.2021

Иностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум

За первые дни октября зарубежные инвесторы вложили в отечественные компании 130 миллионов долларов — максимум с конца марта. Особенно популярен нефтегазовый... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:00

2021-10-12T08:00

2021-10-12T07:56

экономика

brent

московская биржа

газпром

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. За первые дни октября зарубежные инвесторы вложили в отечественные компании 130 миллионов долларов — максимум с конца марта. Особенно популярен нефтегазовый сектор, интерес к которому подогревает энергетический кризис. Доходы экспортеров растут на фоне дорожающих газа и нефти. Как долго продлится ажиотажный спрос на российские бумаги — в материале РИА Новости.Плюс в карманы экспортеровИнвесторам скучать не приходится. То китайский застройщик Evergrande на грани банкротства. То Федеральная резервная система США грозит ужесточить монетарную политику. На этих новостях инвестиционная активность слабела, однако цены на энергоресурсы ее быстро усилили.В понедельник тысяча кубометров стоила 1100 долларов, хотя доходила и почти до двух тысяч. Нефть Brent обновила трехлетний максимум — свыше 84 долларов за баррель, WTI — 81.Это на руку экспортерам развивающихся стран. Голубое топливо и черное золото обеспечили высокие доходы, и тут же повысился спрос на фондовом рынке. В том числе и на акции российских компаний.Привлекают инвесторов и макроэкономические показатели. Международные резервы России — более 600 миллиардов долларов. Государственный долг — всего 17,7 процента к ВВП. Для сравнения: в США — 125. Добавляют оптимизма профицитные бюджет и платежный баланс."В результате в структуре оборота на Московской бирже доля нерезидентов в сентябре — 47,6 процента. В январе было 47", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Сказывается и падение котировок китайских технологических гигантов. В третьем квартале управляющие портфелями во многих инвестиционных компаниях переложились в российские энергетические проекты. В том числе лондонский хедж-фонд Carrhae Capital, американские Wells Fargo Asset Management и JPMorgan.В нефтегазовом секторе больше всего иностранцы вкладываются в "Газпром" — второй в мире по капитализации. Высокие спотовые цены и полупустые хранилища в Европе сулят высокую доходность.Популярен и Сбербанк, показавший в июле рекордную чистую прибыль в 127 миллиардов рублей. Ожидают, что по итогам года главная кредитная организация страны заработает более триллиона.Позитивная волна распространилась на бумаги металлургов, нефтехимических компаний и производителей удобрений. Их продукция тоже дорожает.Во втором полугодии прогнозы по прибыли российских компаний выросли на 14 процентов, по Саудовской Аравии — на 6,7, по Азии — почти не изменились, а по Латинской Америке и вовсе уменьшились.Не все хорошо, что растетПри этом развивающиеся рынки недооценены. До сих пор инвесторы обходили стороной ценные бумаги и валюту этих стран. Акции энергетического сектора, несмотря на стремительное удорожание, все еще стоят на треть меньше, чем должны. Россия — не исключение.Из-за западных санкций иностранцы осторожничают с отечественными проектами. Слишком высоки риски. Но и перспективы манящие."Российская экономика обладает огромными ресурсами для роста. В спокойной геополитической обстановке интерес зарубежных инвесторов будет стабильно увеличиваться. Отечественные компании принесут хороший доход и высокие дивиденды", — считает Леонид Ворошилов, предприниматель, практикующий инвестор."Голубые фишки" котируются сейчас чрезвычайно высоко. "Но не стоит забывать, что центральные банки, прежде всего ФРС США, в ближайшие месяцы постепенно ужесточат денежно-кредитную политику. Свернут программы финансового стимулирования экономики. Банк России продолжит повышать ключевую ставку. Все это ограничит приток средств и на фондовые рынки", — предупреждает Марк Гойхман.И энергоресурсы рано или поздно подешевеют. Через несколько месяцев котировки на фондовых биржах мира, в том числе и в России, могут просесть. Это ослабит интерес зарубежных инвесторов."Приток иностранного капитала на российский фондовый рынок — лишь всплеск. Не надо это воспринимать как долгосрочную тенденцию. C февраля по август нерезиденты были нетто-продавцами акций отечественных компаний", — отмечает Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.То есть семь месяцев подряд иностранцы избавлялись от российских бумаг. Предполагали, что в сентябре и октябре на рынке энергоносителей все успокоится. Но ажиотаж усилился, и инвесторы бросились хеджировать инфляционные риски.Ситуация неустойчивая. "Текущая динамика цен на нефть, природный газ и российские фондовые индексы (РТС и индекс Мосбиржи) показывает практически вертикальный рост. Как правило, такое наблюдается лишь в заключительной фазе этапа", — продолжает собеседник РИА Новости.Поэтому аналитики не советуют непрофессиональным игрокам — физическим лицам вкладываться в нефтегазовый сектор. Лучше предпочесть инструменты с фиксированной доходностью. Например, облигации федерального займа.

https://ria.ru/20210813/vklady-1745517633.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, московская биржа, газпром, цены на нефть