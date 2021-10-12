https://ria.ru/20211012/kommunarka-1754160426.html
Проценко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 в Коммунарке
Проценко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 в Коммунарке - РИА Новости, 12.10.2021
Проценко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 в Коммунарке
Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврача больницы Денис Проценко в своем РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:35
2021-10-12T11:35
2021-10-12T11:47
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврача больницы Денис Проценко в своем Telegram-канале."Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться", - сказал Проценко.По его словам, слишком мало людей вакцинировалось, но нужно продолжать жить, и единственный выход - ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений."Считаю, что правительство Москвы идёт правильным и единственно возможным путём – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в лёгкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека", - пишет Процеко.Он подчеркнул, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь и позволит сберечь сотни жизней."Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм ко встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счёт. Но "красная зона" нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешёл в наступление", - заключил врач.В Москве за сутки выявлено 4 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 375 человек, на ИВЛ находятся 536 человек.В понедельник в Москве появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Сделать такой экспресс-тест могут все желающие, для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.
https://ria.ru/20211012/sputnik-1754154925.html
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коронавирус covid-19, общество, москва, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирусы, россия, коронавирус в россии, денис проценко
11:35 12.10.2021 (обновлено: 11:47 12.10.2021)
Проценко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 в Коммунарке
Проценко: Коммунарка стремительно наполняется пациентами с COVID-19, многие в реанимации
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Больница в Коммунарке
стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврача больницы Денис Проценко
в своем Telegram-канале
.
"Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться", - сказал Проценко.
По его словам, слишком мало людей вакцинировалось, но нужно продолжать жить, и единственный выход - ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений.
"Считаю, что правительство Москвы
идёт правильным и единственно возможным путём – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в лёгкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека", - пишет Процеко.
Он подчеркнул, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь и позволит сберечь сотни жизней.
"Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм ко встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счёт. Но "красная зона" нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешёл в наступление", - заключил врач.
В Москве за сутки выявлено 4 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 375 человек, на ИВЛ находятся 536 человек.
В понедельник в Москве появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Сделать такой экспресс-тест могут все желающие, для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.