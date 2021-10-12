https://ria.ru/20211012/kolosov-1754294676.html

Умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов

Умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов - РИА Новости, 12.10.2021

Умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов

Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Колосов, в свое время работавший с первым отрядом... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T23:13

2021-10-12T23:13

2021-10-12T23:13

санкт-петербург

юрий гагарин (космонавт)

космос - риа наука

александр железняков

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Колосов, в свое время работавший с первым отрядом космонавтов, скончался в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости историк отечественной космонавтики Александр Железняков.По его словам, Колосов умер 10 октября. "Прощание состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория", - сказал собеседник агентства.С апреля 1960 года по май 1976 года Колосов проходил службу в Центре подготовки космонавтов на должностях помощника ведущего врача, ведущего врача и начальника Лаборатории летно-космической подготовки. Он принимал участие в отборе членов первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина, их подготовке и медицинском обеспечении первых космических полетов.После этого Колосов работал в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Он автор более 156 научных работ, соавтор учебника по авиационной и космической медицине и учебного пособия "Космическая медицина".

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, юрий гагарин (космонавт), космос - риа наука, александр железняков, центр подготовки космонавтов