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Умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов
Умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов - РИА Новости, 12.10.2021
Умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов
Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Колосов, в свое время работавший с первым отрядом... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:13
2021-10-12T23:13
санкт-петербург
юрий гагарин (космонавт)
космос - риа наука
александр железняков
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Колосов, в свое время работавший с первым отрядом космонавтов, скончался в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости историк отечественной космонавтики Александр Железняков.По его словам, Колосов умер 10 октября. "Прощание состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория", - сказал собеседник агентства.С апреля 1960 года по май 1976 года Колосов проходил службу в Центре подготовки космонавтов на должностях помощника ведущего врача, ведущего врача и начальника Лаборатории летно-космической подготовки. Он принимал участие в отборе членов первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина, их подготовке и медицинском обеспечении первых космических полетов.После этого Колосов работал в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Он автор более 156 научных работ, соавтор учебника по авиационной и космической медицине и учебного пособия "Космическая медицина".
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РИА Новости
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санкт-петербург, юрий гагарин (космонавт), космос - риа наука, александр железняков, центр подготовки космонавтов
23:13 12.10.2021
 
Умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов

Врач Иван Колосов, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов, умер на 90-м году жизни

© Fotolia / leonid_shtandelСвечи и гвоздики
Свечи и гвоздики - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Fotolia / leonid_shtandel
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Колосов, в свое время работавший с первым отрядом космонавтов, скончался в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости историк отечественной космонавтики Александр Железняков.
По его словам, Колосов умер 10 октября. "Прощание состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория", - сказал собеседник агентства.
С апреля 1960 года по май 1976 года Колосов проходил службу в Центре подготовки космонавтов на должностях помощника ведущего врача, ведущего врача и начальника Лаборатории летно-космической подготовки. Он принимал участие в отборе членов первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина, их подготовке и медицинском обеспечении первых космических полетов.
После этого Колосов работал в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Он автор более 156 научных работ, соавтор учебника по авиационной и космической медицине и учебного пособия "Космическая медицина".
 
Санкт-ПетербургЮрий Гагарин (космонавт)Космос - РИА НаукаАлександр ЖелезняковЦентр подготовки космонавтов
 
 
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