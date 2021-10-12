https://ria.ru/20211012/kobylkin-1754185299.html

Кобылкина избрали главой комитета Госдумы по экологии

Кобылкина избрали главой комитета Госдумы по экологии - РИА Новости, 12.10.2021

Кобылкина избрали главой комитета Госдумы по экологии

Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:11

2021-10-12T13:11

2021-10-12T13:11

политика

дмитрий кобылкин

владимир бурматов

единая россия

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930262_0:194:682:578_1920x0_80_0_0_2ce7cabdefeadb449594c9bfcdd4ef28.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина ("Единая Россия").Большинство депутатов проголосовало за соответствующее постановление нижней палаты.Кобылкин является заместителем секретаря генсовета "ЕР", в 2018-2020 годах он был министром природных ресурсов и экологии РФ.В прошлом созыве Госдумы экологический комитет возглавлял единоросс Владимир Бурматов, тогда комитет имел название - "по экологии и охране окружающей среды".

https://ria.ru/20211012/gosduma-1754175522.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий кобылкин, владимир бурматов, единая россия, госдума рф, россия