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Кобылкина избрали главой комитета Госдумы по экологии
Кобылкина избрали главой комитета Госдумы по экологии - РИА Новости, 12.10.2021
Кобылкина избрали главой комитета Госдумы по экологии
Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:11
2021-10-12T13:11
политика
дмитрий кобылкин
владимир бурматов
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина ("Единая Россия").Большинство депутатов проголосовало за соответствующее постановление нижней палаты.Кобылкин является заместителем секретаря генсовета "ЕР", в 2018-2020 годах он был министром природных ресурсов и экологии РФ.В прошлом созыве Госдумы экологический комитет возглавлял единоросс Владимир Бурматов, тогда комитет имел название - "по экологии и охране окружающей среды".
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политика, дмитрий кобылкин, владимир бурматов, единая россия, госдума рф, россия
13:11 12.10.2021
 
Кобылкина избрали главой комитета Госдумы по экологии

Депутата от ЕР Дмитрия Кобылкина избрали главой комитета Госдумы по экологии

© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФДмитрий Кобылкин
Дмитрий Кобылкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина ("Единая Россия").
Большинство депутатов проголосовало за соответствующее постановление нижней палаты.
Кобылкин является заместителем секретаря генсовета "ЕР", в 2018-2020 годах он был министром природных ресурсов и экологии РФ.
В прошлом созыве Госдумы экологический комитет возглавлял единоросс Владимир Бурматов, тогда комитет имел название - "по экологии и охране окружающей среды".
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ПолитикаДмитрий КобылкинВладимир БурматовЕдиная РоссияГосдума РФРоссия
 
 
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