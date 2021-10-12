https://ria.ru/20211012/kirgiziya-1754189628.html
Президент Киргизии отправил правительство в отставку
Президент Киргизии отправил правительство в отставку - РИА Новости, 12.10.2021
Президент Киргизии отправил правительство в отставку
Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку кабмин республики, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:29
2021-10-12T13:29
2021-10-12T13:35
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку кабмин республики, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "Об отставке кабинета министров Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.Отмечается, что члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
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в мире, киргизия, садыр жапаров
13:29 12.10.2021 (обновлено: 13:35 12.10.2021)
Президент Киргизии отправил правительство в отставку
Президент Киргизии Жапаров отправил правительство в отставку