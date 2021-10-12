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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/kino-1754215314.html
Британские спецслужбы оценили шпионские гаджеты Джеймса Бонда
Британские спецслужбы оценили шпионские гаджеты Джеймса Бонда - РИА Новости, 12.10.2021
Британские спецслужбы оценили шпионские гаджеты Джеймса Бонда
Специалисты национальной службы по противодействию незаконной прослушке при МИД Великобритании дали свою оценку шпионским устройствам, которые используются в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:23
2021-10-12T15:36
технологии
великобритания
дэниел крейг
джеймс бонд
ми-6
культура
новости культуры
кино и сериалы
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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Специалисты национальной службы по противодействию незаконной прослушке при МИД Великобритании дали свою оценку шпионским устройствам, которые используются в художественном фильме об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.В опубликованном видеоролике по случаю выхода нового фильма бондианы "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли сотрудники спецслужб проанализировали микрочип из фильма "007: Спектр" 2015 года. По сюжету, чип вводится в вену Бонда и помогает МИ-6 отслеживать его местонахождение, а также следить за важными показателями жизнедеятельности."На самом деле нет таких технологий, который внедряются в кровеносную систему… тем не менее многие из нас часто носят умные часы или нательные устройства для мониторинга признаков жизни", - рассказывают специалисты.По их словам, радиус действия этих гаджетов – несколько метров, поэтому они позволяют передавать данные лишь до мобильного телефона или другого принимающего устройства, которое находится рядом.Возможность отслеживать местонахождение агента в любой точке Земли было бы полезно для агента, но это стало бы кошмаром с точки зрения кибербезопасности, считают британские специалисты.Они пояснили, что если бы подобные технологии существовали, то они могли бы позволить вражеским спецслужбам получить доступ к секретной информации, изменить координаты Бонда и передать ложные данные в штаб-квартиру."Возможно, Бонду надо пересмотреть эту технологию", - советуют британские эксперты.
https://ria.ru/20210930/bond-1752442297.html
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технологии, великобритания, дэниел крейг, джеймс бонд, ми-6, новости культуры, кино и сериалы
15:23 12.10.2021 (обновлено: 15:36 12.10.2021)
 
Британские спецслужбы оценили шпионские гаджеты Джеймса Бонда

Британские спецслужбы оценили шпионские гаджеты из фильма о Джеймсе Бонде

© AP Photo / Matt DunhamДэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Специалисты национальной службы по противодействию незаконной прослушке при МИД Великобритании дали свою оценку шпионским устройствам, которые используются в художественном фильме об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
В опубликованном видеоролике по случаю выхода нового фильма бондианы "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли сотрудники спецслужб проанализировали микрочип из фильма "007: Спектр" 2015 года. По сюжету, чип вводится в вену Бонда и помогает МИ-6 отслеживать его местонахождение, а также следить за важными показателями жизнедеятельности.
Постер к фильму Не время умирать
30 сентября, 12:35Культура
В Сети появились отзывы на новый фильм о Бонде
"На самом деле нет таких технологий, который внедряются в кровеносную систему… тем не менее многие из нас часто носят умные часы или нательные устройства для мониторинга признаков жизни", - рассказывают специалисты.
По их словам, радиус действия этих гаджетов – несколько метров, поэтому они позволяют передавать данные лишь до мобильного телефона или другого принимающего устройства, которое находится рядом.
Возможность отслеживать местонахождение агента в любой точке Земли было бы полезно для агента, но это стало бы кошмаром с точки зрения кибербезопасности, считают британские специалисты.
Они пояснили, что если бы подобные технологии существовали, то они могли бы позволить вражеским спецслужбам получить доступ к секретной информации, изменить координаты Бонда и передать ложные данные в штаб-квартиру.
"Возможно, Бонду надо пересмотреть эту технологию", - советуют британские эксперты.
Кадр из фильма Не время умирать
28 сентября, 13:01Культура
Экс-глава внешней разведки Британии тайно посещал съемки фильма о Бонде
 
КультураТехнологииВеликобританияДэниел КрейгДжеймс БондМи-6Новости культурыКино и сериалы
 
 
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