https://ria.ru/20211012/kino-1754215314.html

Британские спецслужбы оценили шпионские гаджеты Джеймса Бонда

Британские спецслужбы оценили шпионские гаджеты Джеймса Бонда - РИА Новости, 12.10.2021

Британские спецслужбы оценили шпионские гаджеты Джеймса Бонда

Специалисты национальной службы по противодействию незаконной прослушке при МИД Великобритании дали свою оценку шпионским устройствам, которые используются в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:23

2021-10-12T15:23

2021-10-12T15:36

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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Специалисты национальной службы по противодействию незаконной прослушке при МИД Великобритании дали свою оценку шпионским устройствам, которые используются в художественном фильме об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.В опубликованном видеоролике по случаю выхода нового фильма бондианы "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли сотрудники спецслужб проанализировали микрочип из фильма "007: Спектр" 2015 года. По сюжету, чип вводится в вену Бонда и помогает МИ-6 отслеживать его местонахождение, а также следить за важными показателями жизнедеятельности."На самом деле нет таких технологий, который внедряются в кровеносную систему… тем не менее многие из нас часто носят умные часы или нательные устройства для мониторинга признаков жизни", - рассказывают специалисты.По их словам, радиус действия этих гаджетов – несколько метров, поэтому они позволяют передавать данные лишь до мобильного телефона или другого принимающего устройства, которое находится рядом.Возможность отслеживать местонахождение агента в любой точке Земли было бы полезно для агента, но это стало бы кошмаром с точки зрения кибербезопасности, считают британские специалисты.Они пояснили, что если бы подобные технологии существовали, то они могли бы позволить вражеским спецслужбам получить доступ к секретной информации, изменить координаты Бонда и передать ложные данные в штаб-квартиру."Возможно, Бонду надо пересмотреть эту технологию", - советуют британские эксперты.

https://ria.ru/20210930/bond-1752442297.html

https://ria.ru/20210928/bond-1752136796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, великобритания, дэниел крейг, джеймс бонд, ми-6, новости культуры, кино и сериалы