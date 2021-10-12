https://ria.ru/20211012/kiberbezopasnost-1754295082.html
Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности
Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности - РИА Новости, 12.10.2021
Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности
Диалог по кибербезопасности между Россией и США дал небольшие, но конкретные результаты, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:24
2021-10-12T23:24
2021-10-12T23:41
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Диалог по кибербезопасности между Россией и США дал небольшие, но конкретные результаты, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета, Антонов напомнил, что президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности и что состоялись четыре раунда экспертных консультаций под эгидой советов безопасности двух стран."Есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности. Мы отвечаем на все озабоченности, которые Вашингтон передает нам по установленным каналам", - сказал Антонов."Вместе с тем мы в равной степени сталкиваемся с кибернападениями на наши ресурсы. В числе недавних случаев – мощные атаки на информсети ЦИК в ходе недавних выборов в Государственную думу. 50% из них были совершены из Соединенных Штатов", - добавил посол.Он добавил, что борьба с криминалом в виртуальном пространстве – лишь один из аспектов международной информационной безопасности."Данная проблематика намного шире и с учетом динамичного развития коммуникационных технологий будет требовать все большего внимания", - сказал посол."Исходя из этого, мы вновь подтвердили предложение президента России от 25 сентября 2020 года наладить взаимодействие по вопросам кибербезопасности во всей их полноте, включая задачу предотвращения милитаризации интернета и развязывания гонки кибервооружений", - напомнил он."Надеемся, что эти важные начинания станут цементирующим элементом, который не позволит российско-американским отношениям выходить из-под контроля. Понятно, что для этого понадобится время, а также упорство и выдержка с обеих сторон. Важно восстановить утраченное за последнее время доверие", - добавил Антонов.
https://ria.ru/20211002/kiberbezopasnost-1752803125.html
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сша, вашингтон (город), анатолий антонов, россия
23:24 12.10.2021 (обновлено: 23:41 12.10.2021)
Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности
Посол Антонов заявил, что диалог по кибербезопасности с США дал небольшие результаты
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости.
Диалог по кибербезопасности между Россией
и США
дал небольшие, но конкретные результаты, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов
.
Выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета, Антонов напомнил, что президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности и что состоялись четыре раунда экспертных консультаций под эгидой советов безопасности двух стран.
"Есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности. Мы отвечаем на все озабоченности, которые Вашингтон
передает нам по установленным каналам", - сказал Антонов.
"Вместе с тем мы в равной степени сталкиваемся с кибернападениями на наши ресурсы. В числе недавних случаев – мощные атаки на информсети ЦИК в ходе недавних выборов в Государственную думу. 50% из них были совершены из Соединенных Штатов", - добавил посол.
Он добавил, что борьба с криминалом в виртуальном пространстве – лишь один из аспектов международной информационной безопасности.
"Данная проблематика намного шире и с учетом динамичного развития коммуникационных технологий будет требовать все большего внимания", - сказал посол.
"Исходя из этого, мы вновь подтвердили предложение президента России от 25 сентября 2020 года наладить взаимодействие по вопросам кибербезопасности во всей их полноте, включая задачу предотвращения милитаризации интернета и развязывания гонки кибервооружений", - напомнил он.
"Надеемся, что эти важные начинания станут цементирующим элементом, который не позволит российско-американским отношениям выходить из-под контроля. Понятно, что для этого понадобится время, а также упорство и выдержка с обеих сторон. Важно восстановить утраченное за последнее время доверие", - добавил Антонов.