https://ria.ru/20211012/kiberbezopasnost-1754295082.html

Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности

Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности - РИА Новости, 12.10.2021

Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности

Диалог по кибербезопасности между Россией и США дал небольшие, но конкретные результаты, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T23:24

2021-10-12T23:24

2021-10-12T23:41

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Диалог по кибербезопасности между Россией и США дал небольшие, но конкретные результаты, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета, Антонов напомнил, что президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности и что состоялись четыре раунда экспертных консультаций под эгидой советов безопасности двух стран."Есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности. Мы отвечаем на все озабоченности, которые Вашингтон передает нам по установленным каналам", - сказал Антонов."Вместе с тем мы в равной степени сталкиваемся с кибернападениями на наши ресурсы. В числе недавних случаев – мощные атаки на информсети ЦИК в ходе недавних выборов в Государственную думу. 50% из них были совершены из Соединенных Штатов", - добавил посол.Он добавил, что борьба с криминалом в виртуальном пространстве – лишь один из аспектов международной информационной безопасности."Данная проблематика намного шире и с учетом динамичного развития коммуникационных технологий будет требовать все большего внимания", - сказал посол."Исходя из этого, мы вновь подтвердили предложение президента России от 25 сентября 2020 года наладить взаимодействие по вопросам кибербезопасности во всей их полноте, включая задачу предотвращения милитаризации интернета и развязывания гонки кибервооружений", - напомнил он."Надеемся, что эти важные начинания станут цементирующим элементом, который не позволит российско-американским отношениям выходить из-под контроля. Понятно, что для этого понадобится время, а также упорство и выдержка с обеих сторон. Важно восстановить утраченное за последнее время доверие", - добавил Антонов.

https://ria.ru/20211002/kiberbezopasnost-1752803125.html

https://ria.ru/20211007/khakery-1753578759.html

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сша, вашингтон (город), анатолий антонов, россия