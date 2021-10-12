Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/kiberbezopasnost-1754295082.html
Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности
Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности - РИА Новости, 12.10.2021
Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности
Диалог по кибербезопасности между Россией и США дал небольшие, но конкретные результаты, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:24
2021-10-12T23:41
сша
вашингтон (город)
анатолий антонов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Диалог по кибербезопасности между Россией и США дал небольшие, но конкретные результаты, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета, Антонов напомнил, что президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности и что состоялись четыре раунда экспертных консультаций под эгидой советов безопасности двух стран."Есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности. Мы отвечаем на все озабоченности, которые Вашингтон передает нам по установленным каналам", - сказал Антонов."Вместе с тем мы в равной степени сталкиваемся с кибернападениями на наши ресурсы. В числе недавних случаев – мощные атаки на информсети ЦИК в ходе недавних выборов в Государственную думу. 50% из них были совершены из Соединенных Штатов", - добавил посол.Он добавил, что борьба с криминалом в виртуальном пространстве – лишь один из аспектов международной информационной безопасности."Данная проблематика намного шире и с учетом динамичного развития коммуникационных технологий будет требовать все большего внимания", - сказал посол."Исходя из этого, мы вновь подтвердили предложение президента России от 25 сентября 2020 года наладить взаимодействие по вопросам кибербезопасности во всей их полноте, включая задачу предотвращения милитаризации интернета и развязывания гонки кибервооружений", - напомнил он."Надеемся, что эти важные начинания станут цементирующим элементом, который не позволит российско-американским отношениям выходить из-под контроля. Понятно, что для этого понадобится время, а также упорство и выдержка с обеих сторон. Важно восстановить утраченное за последнее время доверие", - добавил Антонов.
https://ria.ru/20211002/kiberbezopasnost-1752803125.html
https://ria.ru/20211007/khakery-1753578759.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_cd66b795c16ad0a05ad7645c38e54d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, вашингтон (город), анатолий антонов, россия
23:24 12.10.2021 (обновлено: 23:41 12.10.2021)
 
Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности

Посол Антонов заявил, что диалог по кибербезопасности с США дал небольшие результаты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Диалог по кибербезопасности между Россией и США дал небольшие, но конкретные результаты, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета, Антонов напомнил, что президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности и что состоялись четыре раунда экспертных консультаций под эгидой советов безопасности двух стран.
"Есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности. Мы отвечаем на все озабоченности, которые Вашингтон передает нам по установленным каналам", - сказал Антонов.
"Вместе с тем мы в равной степени сталкиваемся с кибернападениями на наши ресурсы. В числе недавних случаев – мощные атаки на информсети ЦИК в ходе недавних выборов в Государственную думу. 50% из них были совершены из Соединенных Штатов", - добавил посол.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:56
Лавров прокомментировал созываемый Байденом саммит по IT-безопасности
Он добавил, что борьба с криминалом в виртуальном пространстве – лишь один из аспектов международной информационной безопасности.
"Данная проблематика намного шире и с учетом динамичного развития коммуникационных технологий будет требовать все большего внимания", - сказал посол.
"Исходя из этого, мы вновь подтвердили предложение президента России от 25 сентября 2020 года наладить взаимодействие по вопросам кибербезопасности во всей их полноте, включая задачу предотвращения милитаризации интернета и развязывания гонки кибервооружений", - напомнил он.
"Надеемся, что эти важные начинания станут цементирующим элементом, который не позволит российско-американским отношениям выходить из-под контроля. Понятно, что для этого понадобится время, а также упорство и выдержка с обеих сторон. Важно восстановить утраченное за последнее время доверие", - добавил Антонов.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 19:37
СМИ: хакеры украли сведения об американской политике в отношении России
 
СШАВашингтон (город)Анатолий АнтоновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния