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Киев в угоду Западу разрушает отношения с Россией, заявил Медведчук
Киев в угоду Западу разрушает отношения с Россией, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.10.2021
Киев в угоду Западу разрушает отношения с Россией, заявил Медведчук
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины в угоду "западным хозяевам" пытаются РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T22:00
2021-10-12T22:18
в мире
украина
снг
луганская народная республика
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
иван баканов
россия
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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины в угоду "западным хозяевам" пытаются не допустить восстановления отношений с РФ.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря."За всеми этими решениями и уголовным преследованием стоит власть, (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, нет альтернативных выводов кроме того, что власть пытается воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодные и мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ. Это выгодно в первую очередь Украине", - сказал Медведчук после заседания суда.Он считает, что отказ от торгово-экономических отношений с РФ является ошибкой власти."Это не просто ошибка, это преступная ошибка власти, когда зная и понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях, восстановлении их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины", - заявил Медведчук.
https://ria.ru/20211011/voyna-1754087628.html
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Медведчук после решения суда о его домашнем аресте
Медведчук после решения суда о его домашнем аресте заявил о незаконном уголовном преследовании и фабрикации дела. По его словам, доказательства прокуроров были недостаточны, а на суд, которому указания дают из офиса Зеленского, рассчитывать сложно.
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в мире, украина, снг, луганская народная республика, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов, россия
22:00 12.10.2021 (обновлено: 22:18 12.10.2021)
 
Киев в угоду Западу разрушает отношения с Россией, заявил Медведчук

Медведчук: Киев в угоду "западным хозяевам" отказывается выстраивать отношения с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины в угоду "западным хозяевам" пытаются не допустить восстановления отношений с РФ.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
"За всеми этими решениями и уголовным преследованием стоит власть, (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, нет альтернативных выводов кроме того, что власть пытается воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодные и мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ. Это выгодно в первую очередь Украине", - сказал Медведчук после заседания суда.
Он считает, что отказ от торгово-экономических отношений с РФ является ошибкой власти.
"Это не просто ошибка, это преступная ошибка власти, когда зная и понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях, восстановлении их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины", - заявил Медведчук.
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В миреУкраинаСНГЛуганская Народная РеспубликаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньИван БакановРоссия
 
 
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