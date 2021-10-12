https://ria.ru/20211012/khozyaevam-1754289419.html

Киев в угоду Западу разрушает отношения с Россией, заявил Медведчук

Киев в угоду Западу разрушает отношения с Россией, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.10.2021

Киев в угоду Западу разрушает отношения с Россией, заявил Медведчук

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины в угоду "западным хозяевам" пытаются РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T22:00

2021-10-12T22:00

2021-10-12T22:18

в мире

украина

снг

луганская народная республика

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

иван баканов

россия

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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины в угоду "западным хозяевам" пытаются не допустить восстановления отношений с РФ.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря."За всеми этими решениями и уголовным преследованием стоит власть, (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, нет альтернативных выводов кроме того, что власть пытается воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодные и мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ. Это выгодно в первую очередь Украине", - сказал Медведчук после заседания суда.Он считает, что отказ от торгово-экономических отношений с РФ является ошибкой власти."Это не просто ошибка, это преступная ошибка власти, когда зная и понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях, восстановлении их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины", - заявил Медведчук.

https://ria.ru/20211011/voyna-1754087628.html

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Медведчук после решения суда о его домашнем аресте Медведчук после решения суда о его домашнем аресте заявил о незаконном уголовном преследовании и фабрикации дела. По его словам, доказательства прокуроров были недостаточны, а на суд, которому указания дают из офиса Зеленского, рассчитывать сложно. 2021-10-12T22:00 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, снг, луганская народная республика, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов, россия