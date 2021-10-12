22:00 12.10.2021 (обновлено: 22:18 12.10.2021)
Киев в угоду Западу разрушает отношения с Россией, заявил Медведчук
Медведчук: Киев в угоду "западным хозяевам" отказывается выстраивать отношения с Россией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины в угоду "западным хозяевам" пытаются не допустить восстановления отношений с РФ.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
"За всеми этими решениями и уголовным преследованием стоит власть, (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, нет альтернативных выводов кроме того, что власть пытается воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодные и мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ. Это выгодно в первую очередь Украине", - сказал Медведчук после заседания суда.
Он считает, что отказ от торгово-экономических отношений с РФ является ошибкой власти.
"Это не просто ошибка, это преступная ошибка власти, когда зная и понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях, восстановлении их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины", - заявил Медведчук.
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