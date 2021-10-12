https://ria.ru/20211012/kazakhstan-1754217555.html

В казахстанских поездах появились женские вагоны

В казахстанских поездах появились женские вагоны - РИА Новости, 12.10.2021

В казахстанских поездах появились женские вагоны

Вагоны, предназначенные исключительно для женщин, появились в пассажирских поездах в Казахстане, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:20

2021-10-12T18:20

2021-10-12T18:20

туризм

казахстан

новости - туризм

пассажиры

поезда

женщины

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736581839_0:118:3052:1835_1920x0_80_0_0_1853939795506a45d168db37ab7b1f54.jpg

АЛМА-АТА, 12 окт — РИА Новости. Вагоны, предназначенные исключительно для женщин, появились в пассажирских поездах в Казахстане, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги)."Национальный перевозчик с 10 октября текущего года запустил пилотный проект по оформлению проездных документов (билетов) для лиц женского пола в двух пассажирских составах в направлении Алматы – Оскемен (Усть-Каменогорск) и Алматы – Мангистау", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, при наличии спроса на билеты в женские вагоны этот проект распространится на другие маршруты."Внешне это ни в чем не будет проявляться, стоимость проезда одинаковая, но соседями по купе будут исключительно женщины", — отмечается в пресс-релизе.Уточняется, что в такие вагоны могут допускаться "дети мужского пола до семи лет при наличии сопровождающего лица".

https://ria.ru/20211012/arkhangelsk-1754174543.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, новости - туризм, пассажиры, поезда, женщины, железная дорога