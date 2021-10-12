https://ria.ru/20211012/kazakhstan-1754217555.html
В казахстанских поездах появились женские вагоны
В казахстанских поездах появились женские вагоны - РИА Новости, 12.10.2021
В казахстанских поездах появились женские вагоны
Вагоны, предназначенные исключительно для женщин, появились в пассажирских поездах в Казахстане, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:20
2021-10-12T18:20
2021-10-12T18:20
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АЛМА-АТА, 12 окт — РИА Новости. Вагоны, предназначенные исключительно для женщин, появились в пассажирских поездах в Казахстане, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги)."Национальный перевозчик с 10 октября текущего года запустил пилотный проект по оформлению проездных документов (билетов) для лиц женского пола в двух пассажирских составах в направлении Алматы – Оскемен (Усть-Каменогорск) и Алматы – Мангистау", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, при наличии спроса на билеты в женские вагоны этот проект распространится на другие маршруты."Внешне это ни в чем не будет проявляться, стоимость проезда одинаковая, но соседями по купе будут исключительно женщины", — отмечается в пресс-релизе.Уточняется, что в такие вагоны могут допускаться "дети мужского пола до семи лет при наличии сопровождающего лица".
https://ria.ru/20211012/arkhangelsk-1754174543.html
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казахстан, новости - туризм, пассажиры, поезда, женщины, железная дорога
В казахстанских поездах появились женские вагоны
В Казахстане начали тестировать женские вагоны в поездах
АЛМА-АТА, 12 окт — РИА Новости. Вагоны, предназначенные исключительно для женщин, появились в пассажирских поездах в Казахстане, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги).
"Национальный перевозчик с 10 октября текущего года запустил пилотный проект по оформлению проездных документов (билетов) для лиц женского пола в двух пассажирских составах в направлении Алматы – Оскемен (Усть-Каменогорск) и Алматы – Мангистау", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, при наличии спроса на билеты в женские вагоны этот проект распространится на другие маршруты.
"Внешне это ни в чем не будет проявляться, стоимость проезда одинаковая, но соседями по купе будут исключительно женщины", — отмечается в пресс-релизе.
Уточняется, что в такие вагоны могут допускаться "дети мужского пола до семи лет при наличии сопровождающего лица".