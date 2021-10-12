https://ria.ru/20211012/kazakhstan-1754139750.html
Казахстан предложил продлить срок его председательства в СВМДА
Казахстан предложил продлить срок его председательства в СВМДА - РИА Новости, 12.10.2021
Казахстан предложил продлить срок его председательства в СВМДА
Казахстан предлагает государствам-участницам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продлить срок его председательства на этом международном РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:51
2021-10-12T09:51
2021-10-12T09:51
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АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан предлагает государствам-участницам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продлить срок его председательства на этом международном форуме на 2022-2024 годы, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.Казахстан председательствует в СВМДА в 2020-2022 годы."Чтобы дальше продвигать трансформацию СВМДА, Казахстан выдвигает кандидатуру на председательство в СВМДА на 2022-2024 годы. Надеюсь, что страны-участницы поддержат продление срока казахстанского председательства", - обратился Рахметуллин к участникам шестой встречи министров иностранных дел СВМДА, проходящей во вторник в Нур-Султане.Форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.
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в мире, казахстан, азия, нур-султан
Казахстан предложил продлить срок его председательства в СВМДА
Казахстан предложил продлить срок его председательства в СВМДА до 2024 года