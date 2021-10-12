15:06 12.10.2021 (обновлено: 15:07 12.10.2021)
Особый статус Ватикана стал препятствием для иска от жертв педофилии в ЕСПЧ
ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск жертв сексуального насилия со стороны католических священнослужителей, поданный против Святого Престола, заявив, что у европейских судов нет юрисдикции на рассмотрение таких дел из-за иммунитета Ватикана.
Группа лиц из Бельгии, Франции и Нидерландов с 2011 года пыталась подать иск в бельгийские суды на Святой Престол, высокопоставленных священнослужителей Бельгийской католической церкви и некоторых католических ассоциаций с требованием о компенсации за сексуальное насилие, которому они подверглись в детстве со стороны священнослужителей.
Апелляционный суд в Бельгии постановил, что не обладает юрисдикцией на рассмотрение иска, в частности, из-за иммунитета, который есть у Святого Престола.
Как отмечается в постановлении ЕСПЧ, впервые в Европейском суде по правам человека поднимался вопрос об иммунитете Святого Престола.
"Апелляционный суд установил, что он не обладает юрисдикцией выносить решения по иску заявителей, отметив, что Святой Престол пользуется иммунитетом от юрисдикции. Он заявил, что Святой Престол признан на международном уровне как обладающий общими атрибутами иностранной суверенной державы, с теми же правами и обязанностями, что и государство… Суд не нашел ничего необоснованного или произвольного в аргументах национального суда", - говорится в заявлении.
По мнению ЕСПЧ, отказ бельгийских судов от их юрисдикции рассматривать дело против Святого Престола не является отходом от принципов международного права.
Заявители также отмечали, что им было отказано в праве доступа к суду в соответствии со статьей 6 Европейской конвенции о правах человека, согласно которой каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство.
ЕСПЧ постановил, что это право нарушено не было.