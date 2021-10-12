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Религия
https://ria.ru/20211012/isk-1754210804.html
Особый статус Ватикана стал препятствием для иска от жертв педофилии в ЕСПЧ
Особый статус Ватикана стал препятствием для иска от жертв педофилии в ЕСПЧ - РИА Новости, 12.10.2021
Особый статус Ватикана стал препятствием для иска от жертв педофилии в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск жертв сексуального насилия со стороны католических священнослужителей, поданный против Святого Престола,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:06
2021-10-12T15:07
религия
ватикан
бельгия
франция
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск жертв сексуального насилия со стороны католических священнослужителей, поданный против Святого Престола, заявив, что у европейских судов нет юрисдикции на рассмотрение таких дел из-за иммунитета Ватикана.Группа лиц из Бельгии, Франции и Нидерландов с 2011 года пыталась подать иск в бельгийские суды на Святой Престол, высокопоставленных священнослужителей Бельгийской католической церкви и некоторых католических ассоциаций с требованием о компенсации за сексуальное насилие, которому они подверглись в детстве со стороны священнослужителей.Апелляционный суд в Бельгии постановил, что не обладает юрисдикцией на рассмотрение иска, в частности, из-за иммунитета, который есть у Святого Престола.Как отмечается в постановлении ЕСПЧ, впервые в Европейском суде по правам человека поднимался вопрос об иммунитете Святого Престола."Апелляционный суд установил, что он не обладает юрисдикцией выносить решения по иску заявителей, отметив, что Святой Престол пользуется иммунитетом от юрисдикции. Он заявил, что Святой Престол признан на международном уровне как обладающий общими атрибутами иностранной суверенной державы, с теми же правами и обязанностями, что и государство… Суд не нашел ничего необоснованного или произвольного в аргументах национального суда", - говорится в заявлении.По мнению ЕСПЧ, отказ бельгийских судов от их юрисдикции рассматривать дело против Святого Престола не является отходом от принципов международного права.Заявители также отмечали, что им было отказано в праве доступа к суду в соответствии со статьей 6 Европейской конвенции о правах человека, согласно которой каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство.ЕСПЧ постановил, что это право нарушено не было.
https://ria.ru/20211012/nasilie-1754160649.html
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ватикан, бельгия, франция, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд
15:06 12.10.2021 (обновлено: 15:07 12.10.2021)
 

Особый статус Ватикана стал препятствием для иска от жертв педофилии в ЕСПЧ

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Доминик Вомер
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск жертв сексуального насилия со стороны католических священнослужителей, поданный против Святого Престола, заявив, что у европейских судов нет юрисдикции на рассмотрение таких дел из-за иммунитета Ватикана.
Группа лиц из Бельгии, Франции и Нидерландов с 2011 года пыталась подать иск в бельгийские суды на Святой Престол, высокопоставленных священнослужителей Бельгийской католической церкви и некоторых католических ассоциаций с требованием о компенсации за сексуальное насилие, которому они подверглись в детстве со стороны священнослужителей.
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Вчера, 11:35Религия
Священник рассказал, как снизить уровень насилия в Католической церкви
Апелляционный суд в Бельгии постановил, что не обладает юрисдикцией на рассмотрение иска, в частности, из-за иммунитета, который есть у Святого Престола.
Как отмечается в постановлении ЕСПЧ, впервые в Европейском суде по правам человека поднимался вопрос об иммунитете Святого Престола.
"Апелляционный суд установил, что он не обладает юрисдикцией выносить решения по иску заявителей, отметив, что Святой Престол пользуется иммунитетом от юрисдикции. Он заявил, что Святой Престол признан на международном уровне как обладающий общими атрибутами иностранной суверенной державы, с теми же правами и обязанностями, что и государство… Суд не нашел ничего необоснованного или произвольного в аргументах национального суда", - говорится в заявлении.
По мнению ЕСПЧ, отказ бельгийских судов от их юрисдикции рассматривать дело против Святого Престола не является отходом от принципов международного права.
Заявители также отмечали, что им было отказано в праве доступа к суду в соответствии со статьей 6 Европейской конвенции о правах человека, согласно которой каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство.
ЕСПЧ постановил, что это право нарушено не было.
Кардиналы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 08:00Религия
"Более 200 тысяч жертв". Во Франции раскрыли страшную тайну
 
РелигияВатиканБельгияФранцияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский суд
 
 
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