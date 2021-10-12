https://ria.ru/20211012/instagram-1754134453.html

Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях

Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях - РИА Новости, 12.10.2021

Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях

Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию, с помощью которой будет уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:10

2021-10-12T09:10

2021-10-12T09:10

технологии

instagram

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию, с помощью которой будет уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения, говорится в пресс-релизе компании."Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении", - говорится в сообщении.Первая функция будет уведомлять пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.Другая функция, которая появится в приложении, - "Статус аккаунта". С ее помощью пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить проверку.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20211011/instagram-1754111645.html

https://ria.ru/20211004/poteri-1753075015.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, instagram, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей