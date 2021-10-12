https://ria.ru/20211012/immunitet-1754121326.html

Назван критически важный элемент для иммунитета

Врач назвала самый важный элемент для иммунитета - РИА Новости, 12.10.2021

Назван критически важный элемент для иммунитета

Недостаток какого элемента в организме наиболее критичен для иммунитета в период осенних простуд, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T04:09

2021-10-12T04:09

2021-10-12T04:09

общество

здоровье - общество

римма мойсенко

иммунитет

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Недостаток какого элемента в организме наиболее критичен для иммунитета в период осенних простуд, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.По ее словам, среди самых важных для человека элементов особенно выделяется магний, который обслуживает более трехсот химических реакций, протекающих в организме.Осенью, во время распространения сезонных инфекций, магний становится незаменимым. Особенно если прошедшее лето было жарким."У нас было лето с высокой температурой воздуха, и во время потоотделения ушло много магния. Эти потери магния приводят к низкому иммунному ответу, когда наступает осень и начинается период болезней", – предупредила врач.Недостаточное количество магния, продолжила диетолог, влечет и другие негативные последствия. В частности, межклеточное пространство будет заполняться лишней жидкостью, что приводит к отечности, лишнему весу и целлюлиту."Также кислотная среда будет преобладать над щелочной, а значит, будет обеспечиваться активный рост условно патогенной флоры", – добавила Римма Мойсенко.Помимо этого, дефицит магния в организме влечет за собой быструю утомляемость, повышенную нервозность. Поэтому подробные состояния могут свидетельствовать о нехватке данного элемента. Точно определить уровень магния в организме можно с помощью анализа крови.Существуют разные способы повысить уровень магния в организме, продолжила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik. Для этого следует обратить особое внимание на продукты питания, содержащие этот элемент, например, орехи, ягоды, дыня, зеленый чай. Есть и различные пищевые добавки с магнием, а также магниевая соль для ванн.

https://ria.ru/20211008/immunitet-1753605817.html

https://ria.ru/20211006/semechki-1753266397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, римма мойсенко, иммунитет