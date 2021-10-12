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https://ria.ru/20211012/immunitet-1754121326.html
Назван критически важный элемент для иммунитета
Врач назвала самый важный элемент для иммунитета - РИА Новости, 12.10.2021
Назван критически важный элемент для иммунитета
Недостаток какого элемента в организме наиболее критичен для иммунитета в период осенних простуд, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T04:09
2021-10-12T04:09
общество
здоровье - общество
римма мойсенко
иммунитет
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Недостаток какого элемента в организме наиболее критичен для иммунитета в период осенних простуд, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.По ее словам, среди самых важных для человека элементов особенно выделяется магний, который обслуживает более трехсот химических реакций, протекающих в организме.Осенью, во время распространения сезонных инфекций, магний становится незаменимым. Особенно если прошедшее лето было жарким."У нас было лето с высокой температурой воздуха, и во время потоотделения ушло много магния. Эти потери магния приводят к низкому иммунному ответу, когда наступает осень и начинается период болезней", – предупредила врач.Недостаточное количество магния, продолжила диетолог, влечет и другие негативные последствия. В частности, межклеточное пространство будет заполняться лишней жидкостью, что приводит к отечности, лишнему весу и целлюлиту."Также кислотная среда будет преобладать над щелочной, а значит, будет обеспечиваться активный рост условно патогенной флоры", – добавила Римма Мойсенко.Помимо этого, дефицит магния в организме влечет за собой быструю утомляемость, повышенную нервозность. Поэтому подробные состояния могут свидетельствовать о нехватке данного элемента. Точно определить уровень магния в организме можно с помощью анализа крови.Существуют разные способы повысить уровень магния в организме, продолжила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik. Для этого следует обратить особое внимание на продукты питания, содержащие этот элемент, например, орехи, ягоды, дыня, зеленый чай. Есть и различные пищевые добавки с магнием, а также магниевая соль для ванн.
https://ria.ru/20211008/immunitet-1753605817.html
https://ria.ru/20211006/semechki-1753266397.html
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общество, здоровье - общество, римма мойсенко, иммунитет
04:09 12.10.2021
 
Врач назвала самый важный элемент для иммунитета

Врач Мойсенко посоветовала употреблять продукты с магнием для восстановления иммунитета

© Depositphotos / belchonockОрехи
Орехи - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Недостаток какого элемента в организме наиболее критичен для иммунитета в период осенних простуд, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.
По ее словам, среди самых важных для человека элементов особенно выделяется магний, который обслуживает более трехсот химических реакций, протекающих в организме.
"Если будет низкий уровень магния, будет "хромать" работа щитовидной железы, отвечающей за иммунный ответ, будут хуже вырабатываться кортизол (гормон, стимулирующий иммунитет, – ред.) и адреналин", – объяснила кандидат медицинских наук.
Осенью, во время распространения сезонных инфекций, магний становится незаменимым. Особенно если прошедшее лето было жарким.
"У нас было лето с высокой температурой воздуха, и во время потоотделения ушло много магния. Эти потери магния приводят к низкому иммунному ответу, когда наступает осень и начинается период болезней", – предупредила врач.
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Недостаточное количество магния, продолжила диетолог, влечет и другие негативные последствия. В частности, межклеточное пространство будет заполняться лишней жидкостью, что приводит к отечности, лишнему весу и целлюлиту.
"Также кислотная среда будет преобладать над щелочной, а значит, будет обеспечиваться активный рост условно патогенной флоры", – добавила Римма Мойсенко.
Помимо этого, дефицит магния в организме влечет за собой быструю утомляемость, повышенную нервозность. Поэтому подробные состояния могут свидетельствовать о нехватке данного элемента. Точно определить уровень магния в организме можно с помощью анализа крови.
Существуют разные способы повысить уровень магния в организме, продолжила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik. Для этого следует обратить особое внимание на продукты питания, содержащие этот элемент, например, орехи, ягоды, дыня, зеленый чай. Есть и различные пищевые добавки с магнием, а также магниевая соль для ванн.
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