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Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану
Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану - РИА Новости, 12.10.2021
Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана."Мы сегодня вновь с немецкой стороны... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:54
2021-10-12T17:34
в мире
германия
афганистан
ангела меркель
большая двадцатка
оон
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана."Мы сегодня вновь с немецкой стороны подтвердили, что мы выделим 600 миллионов евро уже в этом году, чтобы помочь в решении гуманитарных проблем, потому что необходимо предотвратить экономический коллапс", - заявила канцлер."Мы требуем, чтобы все организации ООН имели доступ для оказания гуманитарной помощи. Она должна оказываться в соответствии с международно согласованными принципами", - заявила Меркель журналистам по итогам переговоров лидеров G20 по Афганистану.Канцлер подчеркнула, что "важно, чтобы существовал работающий аэропорт"."Это важно для эвакуации граждан разных стран, в том числе Германии, а также тех, кто находится в опасности в Афганистане, это важно и для гуманитарной помощи. Аэропорт должен быть доступен", - пояснила канцлер.Она также отметила, что лидеры обсудили необходимость проведения "быстрой кампании по вакцинации" от коронавируса в Афганистане.
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в мире, германия, афганистан, ангела меркель, большая двадцатка, оон
16:54 12.10.2021 (обновлено: 17:34 12.10.2021)
 
Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану

Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную поддержку населения Афганистана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана.

"Мы сегодня вновь с немецкой стороны подтвердили, что мы выделим 600 миллионов евро уже в этом году, чтобы помочь в решении гуманитарных проблем, потому что необходимо предотвратить экономический коллапс", - заявила канцлер.
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"Мы требуем, чтобы все организации ООН имели доступ для оказания гуманитарной помощи. Она должна оказываться в соответствии с международно согласованными принципами", - заявила Меркель журналистам по итогам переговоров лидеров G20 по Афганистану.
Канцлер подчеркнула, что "важно, чтобы существовал работающий аэропорт".
"Это важно для эвакуации граждан разных стран, в том числе Германии, а также тех, кто находится в опасности в Афганистане, это важно и для гуманитарной помощи. Аэропорт должен быть доступен", - пояснила канцлер.
Она также отметила, что лидеры обсудили необходимость проведения "быстрой кампании по вакцинации" от коронавируса в Афганистане.
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В миреГерманияАфганистанАнгела МеркельБольшая двадцаткаООН
 
 
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