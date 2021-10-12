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Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану
Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану - РИА Новости, 12.10.2021
Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана."Мы сегодня вновь с немецкой стороны... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:54
2021-10-12T16:54
2021-10-12T17:34
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана."Мы сегодня вновь с немецкой стороны подтвердили, что мы выделим 600 миллионов евро уже в этом году, чтобы помочь в решении гуманитарных проблем, потому что необходимо предотвратить экономический коллапс", - заявила канцлер."Мы требуем, чтобы все организации ООН имели доступ для оказания гуманитарной помощи. Она должна оказываться в соответствии с международно согласованными принципами", - заявила Меркель журналистам по итогам переговоров лидеров G20 по Афганистану.Канцлер подчеркнула, что "важно, чтобы существовал работающий аэропорт"."Это важно для эвакуации граждан разных стран, в том числе Германии, а также тех, кто находится в опасности в Афганистане, это важно и для гуманитарной помощи. Аэропорт должен быть доступен", - пояснила канцлер.Она также отметила, что лидеры обсудили необходимость проведения "быстрой кампании по вакцинации" от коронавируса в Афганистане.
https://ria.ru/20211012/pomosch-1754242406.html
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в мире, германия, афганистан, ангела меркель, большая двадцатка, оон
16:54 12.10.2021 (обновлено: 17:34 12.10.2021)
Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану
Германия выделит 600 миллионов евро на гуманитарную поддержку населения Афганистана