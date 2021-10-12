https://ria.ru/20211012/gubernator-1754270928.html
Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области
Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области - РИА Новости, 12.10.2021
Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области
Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:21
2021-10-12T19:21
2021-10-12T19:21
политика
ярославская область
владимир путин
михаил евраев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.Ранее сообщалось, что его предшественник Дмитрий Миронов ушел в отставку и стал помощником президента, он будет заниматься кадровыми вопросами в силовом блоке.Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.Глава государства пожелал Евраеву успехов и пообещал встретиться с ним после первых шагов на новом месте.Он отметил, что Евраев может многое сделать для региона, и это способно сыграть роль во время грядущей избирательной компании.
https://ria.ru/20211012/evraev-1754270146.html
https://ria.ru/20211012/vybory-1754259901.html
ярославская область
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политика, ярославская область, владимир путин, михаил евраев
Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области
Путин назначил Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области