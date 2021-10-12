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Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области
Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области - РИА Новости, 12.10.2021
Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области
Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:21
2021-10-12T19:21
политика
ярославская область
владимир путин
михаил евраев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.Ранее сообщалось, что его предшественник Дмитрий Миронов ушел в отставку и стал помощником президента, он будет заниматься кадровыми вопросами в силовом блоке.Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.Глава государства пожелал Евраеву успехов и пообещал встретиться с ним после первых шагов на новом месте.Он отметил, что Евраев может многое сделать для региона, и это способно сыграть роль во время грядущей избирательной компании.
https://ria.ru/20211012/evraev-1754270146.html
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политика, ярославская область, владимир путин, михаил евраев
19:21 12.10.2021
 
Путин назначил Евраева врио губернатора Ярославской области

Путин назначил Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев
Заместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.
Ранее сообщалось, что его предшественник Дмитрий Миронов ушел в отставку и стал помощником президента, он будет заниматься кадровыми вопросами в силовом блоке.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 19:17
Биография Михаила Евраева
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
Глава государства пожелал Евраеву успехов и пообещал встретиться с ним после первых шагов на новом месте.
"Михаил Яковлевич, у вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях", — сказал Путин.
Он отметил, что Евраев может многое сделать для региона, и это способно сыграть роль во время грядущей избирательной компании.
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 18:30
Выборы ярославского губернатора пройдут в сентябре 2022 года
 
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