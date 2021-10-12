https://ria.ru/20211012/gubernator-1754250103.html
Путин назначил врио главы Ярославской области
Путин назначил врио главы Ярославской области - РИА Новости, 12.10.2021
Путин назначил врио главы Ярославской области
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Михаила Евраева, текст указа приводит пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:55
2021-10-12T17:55
2021-10-12T18:43
политика
ярославская область
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754260663_0:129:3321:1997_1920x0_80_0_0_a9ae62c72ca76caa908098ef2e9308ff.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Михаила Евраева, текст указа приводит пресс-служба Кремля.Ранее Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области."В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Д.Ю. ... постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ярославской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211012/dokhody-1754233653.html
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754260663_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_056af02f126006fa861cdb6ade0fd25d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ярославская область, владимир путин, россия
17:55 12.10.2021 (обновлено: 18:43 12.10.2021)
Путин назначил врио главы Ярославской области
Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Михаила Евраева