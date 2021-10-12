https://ria.ru/20211012/gubernator-1754250103.html

Путин назначил врио главы Ярославской области

Путин назначил врио главы Ярославской области - РИА Новости, 12.10.2021

Путин назначил врио главы Ярославской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Михаила Евраева, текст указа приводит пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:55

2021-10-12T17:55

2021-10-12T18:43

политика

ярославская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Михаила Евраева, текст указа приводит пресс-служба Кремля.Ранее Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области."В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Д.Ю. ... постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ярославской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211012/dokhody-1754233653.html

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политика, ярославская область, владимир путин, россия