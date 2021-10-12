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В Челябинской области назвали победителей конкурсов на гранты губернатора

В Челябинской области назвали победителей конкурсов на гранты губернатора - РИА Новости, 12.10.2021

В Челябинской области назвали победителей конкурсов на гранты губернатора

Победителей конкурсов на получение грантов губернатора Челябинской области Алексея Текслера в 2021 году определили в регионе, в том числе гранты получат 53... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:27

2021-10-12T11:27

2021-10-12T11:27

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общество

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алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Победителей конкурсов на получение грантов губернатора Челябинской области Алексея Текслера в 2021 году определили в регионе, в том числе гранты получат 53 проекта жителей и 64 – некоммерческих организаций, сообщила пресс-служба правительства региона.Как сообщалось, в августе губернатор региона Алексей Текслер дал старт конкурсу на предоставление грантов для некоммерческих организаций и жителей на развитие общества в 2021 году. "В прошлом году мы впервые провели конкурс грантов губернатора для некоммерческих организаций и активных граждан. Всего 186 проектов получили поддержку. Каждый из них сделал мир и жизнь вокруг нас чуть лучше. У южноуральцев всегда много идей", - сообщал глава региона."По решению координационного комитета победителями конкурса стали 117 проектов: 53 – от активных граждан, 64 – от некоммерческих организаций. Реализация инициатив началась с 10 октября. Общая сумма поддержки составит более 82 миллионов рублей. Проекты, получившие грантовую поддержку, охватывают 12 направлений конкурса - сохранение исторической памяти, пропаганда здорового образа жизни, помощь незащищенным и нуждающимся слоям населения, развитие культуры, образования и искусства и многие другие", - говорится в сообщении.Конкурсы для социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц проводились одновременно, прием заявок длился больше месяца, всего на конкурсы было подано 589 проектов, поясняется в сообщении. Заявки на участие были поданы от жителей 40 территорий области, более 80% проектов, представленных от физических лиц, ранее никогда не участвовали в грантовых конкурсах главы региона, добавляет пресс-служба.Кроме того, впервые, начиная с этого конкурса, некоммерческие организации получили возможность по некоторым направлениям реализовывать долгосрочные проекты с грантовой поддержкой до 5 миллионов рублей. Подано 15 таких заявок, и поддержку главы региона получат 3 проекта, в том числе проект челябинского независимого исследовательского центра "Есть мнение", автономной некоммерческой организации помощи детям "Звездный дождь" и инклюзивного молодежного клуба "Наше место".Советник генерального директора Фонда президентских грантов РФ Владимир Татаринов отметил большое количество инициатив у жителей Челябинской области. "С каждым конкурсом в регионе подается все больше инициатив от южноуральцев, что говорит о востребованности этих конкурсов. Челябинская область заслуженно является одним из лидеров в стране по качеству выстроенной системы поддержки инициативного населения", - цитирует пресс-служба слова Татаринова.Как сообщила РИА Новости директор АНО "Звездный дождь" Елена Жернова, проект организации, ставший победителем конкурса, называется "Формирование жизненного маршрута ребенка с аутизмом в Челябинской области". "Проект долгосрочный. Мы хотим передать свой накопленный опыт в работе с такими детьми в государственные учреждения региона. Пока в нашем проекте только детские сады. Нужно, чтобы специалисты в детских садах – воспитатели, няни, дефектологи, логопеды, знали, что важно делать при работе с детьми с аутизмом. У специалистов не хватает практики работы с детьми. И этот опыт в проекте мы передаем", - отметила она.По словам руководителя проекта "Голос атомного города", ставшего победителем конкурса, Светланы Гришиной, проект - это аудио-прогулка по Озерску. "Планируется создать два маршрута, а по следованию маршрутов установить 10 табличек с QR-кодом, где будет описание памятников культуры и фото прошлых лет достопримечательностей и улиц города. Считав QR-код с таблички, участник попадает в приложение, которое ведет его по маршруту. В приложении можно посмотреть фото, прочитать текст про достопримечательности города и прослушать аудио по пути к следующей точке маршрута. Текст сопровождается музыкой, создающей хорошее настроение", - пояснила она РИА Новости.Она добавила, что в процессе реализации проекта "мы хотим вовлекать молодежь в исследовательскую и проектную деятельность: собирать исторические данные, проводить исследования улиц в рамках проектной деятельности школьников, записывать передачи для школьного радио". Срок реализации проекта - май 2022 года, пояснила Гришина.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь независимого исследовательского центра "Есть мнение" Наталья Брылина, центр стал победителем конкурса грантов губернатора Челябинской области с проектом создания ресурсного центра по вопросам ВИЧ/СПИД на Южном Урале. "Специалисты разных сфер со всех территорий области, отобранные на конкурсной основе, смогут в течение двух лет получить углубленные знания по всем аспектам работы по профилактике ВИЧ/СПИДа. Также данный проект позволит значительно укрепить межсекторальное и межведомственное взаимодействие в вопросах ВИЧ/СПИД и снизить количество новых случаев заболевания в регионе", - сказала она.По данным пресс-службы правительства региона, в течение октября будет объявлен старт второй волны конкурсов 2021 года для некоммерческих организаций и физических лиц.

https://ria.ru/20210929/sotrudnichestvo-1752317252.html

https://ria.ru/20210909/teksler-1749301490.html

https://ria.ru/20210901/rekonstruktsiya-1748178667.html

https://ria.ru/20210811/kampus-1745332947.html

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общество, челябинская область, алексей текслер