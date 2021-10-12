https://ria.ru/20211012/gosduma-1754203449.html
Госдума утвердила глав комитетов по охране здоровья, культуре и науке
Госдума утвердила глав комитетов по охране здоровья, культуре и науке - РИА Новости, 12.10.2021
Госдума утвердила глав комитетов по охране здоровья, культуре и науке
Комитеты Госдумы восьмого созыва по охране здоровья, по культуре, а также по науке и высшему образованию возглавили депутаты от ЕР Дмитрий Хубезов и Елена... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:37
2021-10-12T14:37
2021-10-12T14:47
политика
вячеслав никонов
единая россия
госдума рф
елена ямпольская
дмитрий морозов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комитеты Госдумы восьмого созыва по охране здоровья, по культуре, а также по науке и высшему образованию возглавили депутаты от ЕР Дмитрий Хубезов и Елена Ямпольская и от "Справедливой России – За правду" Сергей Кабышев соответственно.Их кандидатуры были одобрены постановлением нижней палаты парламента о распределении ключевых должностей в новом созыве ГД.Ямпольская сохранила за собой комитет по культуре с седьмого созыва Госдумы, а комитет по охране здоровья ранее возглавлял Дмитрий Морозов ("Единая Россия"). Также комитет по науке и образованию, возглавляемый ранее Вячеславом Никоновым ("Единая Россия") теперь поделен на два - комитет по науке и высшему образованию и по просвещению.
https://ria.ru/20211012/gosduma-1754197730.html
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политика, вячеслав никонов, единая россия, госдума рф, елена ямпольская, дмитрий морозов
14:37 12.10.2021 (обновлено: 14:47 12.10.2021)
Госдума утвердила глав комитетов по охране здоровья, культуре и науке
Госдума восьмого созыва утвердила глав комитетов по охране здоровья, культуре и науке