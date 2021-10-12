https://ria.ru/20211012/gosduma-1754178877.html

Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина

Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина - РИА Новости, 12.10.2021

Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина

Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала руководителем комитета по делам национальностей Геннадия Семигина - сопредседателя партии "Справедливая РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:48

2021-10-12T12:48

2021-10-12T14:45

политика

геннадий семигин

госдума рф

валерий газзаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/52064/53/520645398_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_51f2627b620dd6de7bb1e42b65f67306.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала руководителем комитета по делам национальностей Геннадия Семигина - сопредседателя партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП).Большинство депутатов проголосовали за соответствующее постановление нижней палаты.В прошлом созыве Госдумы комитет по делам национальностей возглавлял другой представитель фракции СРЗП - бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. В Думу VIII созыва Газзаев не переизбрался.

https://ria.ru/20211012/gosduma-1754203449.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, геннадий семигин, госдума рф, валерий газзаев, россия