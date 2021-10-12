https://ria.ru/20211012/gosduma-1754178877.html
Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина
Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина - РИА Новости, 12.10.2021
Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина
Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала руководителем комитета по делам национальностей Геннадия Семигина - сопредседателя партии "Справедливая РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:48
2021-10-12T12:48
2021-10-12T14:45
политика
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала руководителем комитета по делам национальностей Геннадия Семигина - сопредседателя партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП).Большинство депутатов проголосовали за соответствующее постановление нижней палаты.В прошлом созыве Госдумы комитет по делам национальностей возглавлял другой представитель фракции СРЗП - бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. В Думу VIII созыва Газзаев не переизбрался.
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политика, геннадий семигин, госдума рф, валерий газзаев, россия
12:48 12.10.2021 (обновлено: 14:45 12.10.2021)
Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина
Геннадий Семигин возглавил комитет Госдумы по делам национальностей