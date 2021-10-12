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Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина
Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина - РИА Новости, 12.10.2021
Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина
Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала руководителем комитета по делам национальностей Геннадия Семигина - сопредседателя партии "Справедливая РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:48
2021-10-12T14:45
политика
геннадий семигин
госдума рф
валерий газзаев
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала руководителем комитета по делам национальностей Геннадия Семигина - сопредседателя партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП).Большинство депутатов проголосовали за соответствующее постановление нижней палаты.В прошлом созыве Госдумы комитет по делам национальностей возглавлял другой представитель фракции СРЗП - бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. В Думу VIII созыва Газзаев не переизбрался.
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политика, геннадий семигин, госдума рф, валерий газзаев, россия
12:48 12.10.2021 (обновлено: 14:45 12.10.2021)
 
Главой комитета Госдумы по делам национальностей избрали Геннадия Семигина

Геннадий Семигин возглавил комитет Госдумы по делам национальностей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГеннадий Семигин
Геннадий Семигин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала руководителем комитета по делам национальностей Геннадия Семигина - сопредседателя партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП).
Большинство депутатов проголосовали за соответствующее постановление нижней палаты.
В прошлом созыве Госдумы комитет по делам национальностей возглавлял другой представитель фракции СРЗП - бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. В Думу VIII созыва Газзаев не переизбрался.
Депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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ПолитикаГеннадий СемигинГосдума РФВалерий ГаззаевРоссия
 
 
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