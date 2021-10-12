https://ria.ru/20211012/gosduma-1754173735.html

Главой комитета Госдумы по контролю депутаты избрали Олега Морозова

Главой комитета Госдумы по контролю депутаты избрали Олега Морозова - РИА Новости, 12.10.2021

Главой комитета Госдумы по контролю депутаты избрали Олега Морозова

Главой комитета по контролю депутаты избрали Олега Морозова (ЕР). РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:32

2021-10-12T12:32

2021-10-12T14:40

политика

олег морозов

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Главой комитета по контролю депутаты избрали Олега Морозова (ЕР).Комитет по контролю, который возглавил Морозов, преобразован из комитета по контролю и регламенту, который в Госдуме VII созыва возглавляла Ольга Савостьянова (ЕР), в новый созыв она не прошла. Отдельно в VIII созыве образована комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, ее возглавил Виктор Пинский (ЕР).

https://ria.ru/20211012/gosduma-1754203449.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, олег морозов