https://ria.ru/20211012/gosduma-1754173735.html
Главой комитета Госдумы по контролю депутаты избрали Олега Морозова
Главой комитета Госдумы по контролю депутаты избрали Олега Морозова - РИА Новости, 12.10.2021
Главой комитета Госдумы по контролю депутаты избрали Олега Морозова
Главой комитета по контролю депутаты избрали Олега Морозова (ЕР). РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:32
2021-10-12T12:32
2021-10-12T14:40
политика
олег морозов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Главой комитета по контролю депутаты избрали Олега Морозова (ЕР).Комитет по контролю, который возглавил Морозов, преобразован из комитета по контролю и регламенту, который в Госдуме VII созыва возглавляла Ольга Савостьянова (ЕР), в новый созыв она не прошла. Отдельно в VIII созыве образована комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, ее возглавил Виктор Пинский (ЕР).
https://ria.ru/20211012/gosduma-1754203449.html
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политика, олег морозов
12:32 12.10.2021 (обновлено: 14:40 12.10.2021)
Главой комитета Госдумы по контролю депутаты избрали Олега Морозова
Олег Морозов возглавил комитет Госдумы по контролю