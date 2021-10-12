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На пост спикера Госдумы нового созыва выдвинули две кандидатуры
На пост спикера Госдумы нового созыва выдвинули две кандидатуры - РИА Новости, 12.10.2021
На пост спикера Госдумы нового созыва выдвинули две кандидатуры
Кандидатуры Вячеслава Володина и Дмитрия Новикова выдвинуты "Единой Россией" и КПРФ соответственно на голосование на пост председателя Госдумы VIII созыва,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:14
2021-10-12T11:25
политика
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
кпрф
виктор пинский
дмитрий новиков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кандидатуры Вячеслава Володина и Дмитрия Новикова выдвинуты "Единой Россией" и КПРФ соответственно на голосование на пост председателя Госдумы VIII созыва, сообщил глава временной думской комиссии по регламенту Виктор Пинский.Володин возглавлял нижнюю палату парламента прошлого созыва, Новиков занимает пост зампредседателя ЦК КПРФ."Во временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва поступили предложения от двух фракций. Фракция "Единой России" предлагает в качестве кандидата на должность председателя Госдумы Володина Вячеслава Викторовича. Фракция КПРФ предлагает на данную должность представителя фракции Новикова Дмитрия Георгиевича", - сказал Пинский на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва.Первое пленарное заседание проходит во вторник. На нем депутаты выберут председателя нижней палаты парламента, его заместителей, а также распределят между собой комитеты.
https://ria.ru/20211011/vitse-spiker-1754050793.html
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политика, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, кпрф, виктор пинский, дмитрий новиков
11:14 12.10.2021 (обновлено: 11:25 12.10.2021)
 
На пост спикера Госдумы нового созыва выдвинули две кандидатуры

На пост спикера Госдумы нового созыва выдвинули кандидатуры Володина и Новикова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва перед началом пленарного заседания
Депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кандидатуры Вячеслава Володина и Дмитрия Новикова выдвинуты "Единой Россией" и КПРФ соответственно на голосование на пост председателя Госдумы VIII созыва, сообщил глава временной думской комиссии по регламенту Виктор Пинский.
Володин возглавлял нижнюю палату парламента прошлого созыва, Новиков занимает пост зампредседателя ЦК КПРФ.
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:21
"Новые люди" выдвинули своего кандидата на пост вице-спикера Госдумы
"Во временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва поступили предложения от двух фракций. Фракция "Единой России" предлагает в качестве кандидата на должность председателя Госдумы Володина Вячеслава Викторовича. Фракция КПРФ предлагает на данную должность представителя фракции Новикова Дмитрия Георгиевича", - сказал Пинский на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва.
Первое пленарное заседание проходит во вторник. На нем депутаты выберут председателя нижней палаты парламента, его заместителей, а также распределят между собой комитеты.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 20:55Выборы в Государственную думу
Жириновский назвал Володина лучшим спикером Госдумы за все созывы
 
ПолитикаВячеслав ВолодинЕдиная РоссияГосдума РФКПРФВиктор ПинскийДмитрий Новиков
 
 
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