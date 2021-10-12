https://ria.ru/20211012/gosduma-1754154835.html

На пост спикера Госдумы нового созыва выдвинули две кандидатуры

На пост спикера Госдумы нового созыва выдвинули две кандидатуры - РИА Новости, 12.10.2021

На пост спикера Госдумы нового созыва выдвинули две кандидатуры

Кандидатуры Вячеслава Володина и Дмитрия Новикова выдвинуты "Единой Россией" и КПРФ соответственно на голосование на пост председателя Госдумы VIII созыва,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:14

2021-10-12T11:14

2021-10-12T11:25

политика

вячеслав володин

единая россия

госдума рф

кпрф

виктор пинский

дмитрий новиков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кандидатуры Вячеслава Володина и Дмитрия Новикова выдвинуты "Единой Россией" и КПРФ соответственно на голосование на пост председателя Госдумы VIII созыва, сообщил глава временной думской комиссии по регламенту Виктор Пинский.Володин возглавлял нижнюю палату парламента прошлого созыва, Новиков занимает пост зампредседателя ЦК КПРФ."Во временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва поступили предложения от двух фракций. Фракция "Единой России" предлагает в качестве кандидата на должность председателя Госдумы Володина Вячеслава Викторовича. Фракция КПРФ предлагает на данную должность представителя фракции Новикова Дмитрия Георгиевича", - сказал Пинский на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва.Первое пленарное заседание проходит во вторник. На нем депутаты выберут председателя нижней палаты парламента, его заместителей, а также распределят между собой комитеты.

https://ria.ru/20211011/vitse-spiker-1754050793.html

https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751815893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, кпрф, виктор пинский, дмитрий новиков