ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
ГЛОНАСС перейдет с использования "советского" времени на всемирное координатное UTC
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС с 2027 года перейдет с использования "советского" времени на всемирное координатное время (UTC), следует из презентации генерального конструктора системы ГЛОНАСС Сергея Карутина, представленной им на международном симпозиуме "Метрология времени и пространства".
Согласно презентации, имеющейся в распоряжении РИА Новости, "в 2027 году планируется переход на непрерывную шкалу".
Сейчас в системе ГЛОНАСС используется корректируемая национальная шкала времени UTS (SU) - Soviet Union. В то же время шкалы времени американской навигационной системы GPS, европейской Galileo и китайской BeiDou синхронизированы с всемирным координатным временем и являются непрерывными. То есть "часы" ГЛОНАСС подводят в зависимости от "набежавших" секунд, а время иностранных навигационных систем не корректируется и накапливает ошибку, которая автоматически учитывается системой. Разница между временем ГЛОНАСС и других систем отличается на наносекунды. Но за это время спутник пролетает над Землей большое расстояние, поэтому для совместного использования систем ГЛОНАСС и GPS в одной навигационной аппаратуре требуется специальная поправка, приводящая время двух систем к единому показателю.
В 2018 году глава Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП "ВНИИФТРИ" Росстандарта) Сергей Донченко пояснил РИА Новости, что для перевода ГЛОНАСС на непрерывную шкалу требуется разработать и создать новый эталон времени. Это необходимо, чтобы не зависеть в этом вопросе от других стран. Тогда он назвал эталон времени ГЛОНАСС "ключом" от экономики и обороноспособности России (например, к точному времени привязаны банковские транзакции и высокоточное оружие).
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Вопрос о переходе всех систем на единый стандарт времени впервые высказали представители Европы в 2017 году. Они предложили создать Мультисистемное единое время (Multi GNSS Ensemble Time) или Координатное время глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS Time Coordinated), привязанное к UTC.
В прошлом году во ВНИИФТРИ, в котором хранится российский эталон времени, сообщили, что готовы обеспечить выполнение решения о переходе системы ГЛОНАСС на непрерывное время, если оно будет принято Минцифры и "Роскосмосом". Там уточнили, что вопрос о переходе всех навигационных систем мира к единой шкале планируется обсудить на заседании Международного союза электросвязи в 2023 году.
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