https://ria.ru/20211012/gaz-1754222539.html

Европа не послушалась США и получила газовый кризис

FT назвала виновников газового кризиса в Европе - РИА Новости, 12.10.2021

Европа не послушалась США и получила газовый кризис

В дефиците газа европейцы могут винить только себя, говорится в публикации газеты Financial Times. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:57

2021-10-12T15:57

2021-10-12T18:17

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В дефиците газа европейцы могут винить только себя, говорится в публикации газеты Financial Times."За минувшее десятилетие Евросоюз усилил свою зависимость от российского газа, несмотря на все предостережения Соединенных Штатов", — отмечает издание.При этом в статье указывается, что Штаты не могут своим СПГ компенсировать Европе нехватку топлива. ЕС получает 41 процент потребляемого газа из России, Британия — существенно меньше. Но Лондон затрагивают любые колебания цен на мировых рынках."И Евросоюз, и Соединенное Королевство проигнорировали роль природного газа в качестве переходного топлива в процессе декарбонизации экономики", — подчеркивает издание.В публикации отмечается, что за десять лет объемы газовых хранилищ в Британии сократились втрое, а имеющегося в них топлива хватит лишь на четыре дня при максимальных зимних нагрузках.При этом Британия получает около половины газа с собственных шельфовых месторождений, а американский СПГ закупает для защиты от резких скачков цен. Так, в прошлом году на Штаты пришлось 12% всех поставок топлива в королевство."В этом году американские СПГ-терминалы уже работают на 95% от своих предельных мощностей из-за резкого роста спроса в Азии", — пишет FT.В статье также указывается, что и Россия находится на максимальном уровне добычи топлива — 1,4 миллиарда кубометров газа в сутки."Резкий скачок цен на газ стал заслуженным наказанием для политиков Евросоюза и Соединенного Королевства за их близорукость", — говорится в публикации.Исправить ошибки европейцы могут разработкой эффективных планов перехода на экологически чистые источники энергии. При этом газ в них должен будет выполнить функцию переходного и резервного топлива, отмечает Financial Times.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211011/defitsit-1753936957.html

https://ria.ru/20211011/energetika-1753938800.html

https://ria.ru/20211011/gaz-1754048152.html

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экономика, в мире, великобритания, евросоюз, россия