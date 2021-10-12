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Зеленский объяснил, почему Украина заинтересована в транзите газа из России
Зеленский объяснил, почему Украина заинтересована в транзите газа из России - РИА Новости, 12.10.2021
Зеленский объяснил, почему Украина заинтересована в транзите газа из России
Киев заинтересован в сохранении транзита газа из РФ в ЕС по своей территории, потому что не хочет терять по два миллиарда долларов в год, заявил президент... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:22
2021-10-12T14:22
в мире
будапешт
сербия
владимир зеленский
еврокомиссия
мид украины
газпром
шарль мишель
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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Киев заинтересован в сохранении транзита газа из РФ в ЕС по своей территории, потому что не хочет терять по два миллиарда долларов в год, заявил президент Украины Владимир Зеленский."Для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по два миллиарда долларов законных никто не хочет. Поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой опасности" - сказал Зеленский на брифинге во вторник в Киеве после саммита Украина-ЕС.Он также добавил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возможность применения третьего энергетического пакета к "Северному потоку-2" и санкционную политику в отношении этого проекта.Ранее офис главы государства сообщил, что Зеленский создал рабочую группу, участники которой будут заниматься наработками по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока 2"."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
https://ria.ru/20210909/potok-1749336907.html
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в мире, будапешт, сербия, владимир зеленский, еврокомиссия, мид украины, газпром, шарль мишель, турецкий поток, северный поток — 2, россия
14:22 12.10.2021
 
Зеленский объяснил, почему Украина заинтересована в транзите газа из России

Зеленский: Киеву важен транзит газа, чтобы не терять два миллиарда долларов в год

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Киев заинтересован в сохранении транзита газа из РФ в ЕС по своей территории, потому что не хочет терять по два миллиарда долларов в год, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по два миллиарда долларов законных никто не хочет. Поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой опасности" - сказал Зеленский на брифинге во вторник в Киеве после саммита Украина-ЕС.
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Он также добавил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возможность применения третьего энергетического пакета к "Северному потоку-2" и санкционную политику в отношении этого проекта.
Ранее офис главы государства сообщил, что Зеленский создал рабочую группу, участники которой будут заниматься наработками по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока 2".
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
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В миреБудапештСербияВладимир ЗеленскийЕврокомиссияМИД УкраиныГазпромШарль МишельТурецкий потокСеверный поток — 2Россия
 
 
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