https://ria.ru/20211012/gaz-1754195345.html

Бывший канцлер Германии объяснил рост цен на газ в Европе

Бывший канцлер Германии объяснил рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 12.10.2021

Бывший канцлер Германии объяснил рост цен на газ в Европе

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал Россию надежным поставщиком газа в Европу, исторический рост цен на голубое топливо он объяснил ситуацией на... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:53

2021-10-12T13:53

2021-10-12T13:53

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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал Россию надежным поставщиком газа в Европу, исторический рост цен на голубое топливо он объяснил ситуацией на международном рынке, а также отметил различия в риторике и действиях США по торговле с Китаем.В статье для Handelsblatt Шрёдер обратил внимание, что, хотя в сравнении с другими ископаемыми источниками энергии цены на газ для конечных потребителей выросли меньше, именно рост цен на это топливо вызвал наибольшие дискуссии, а некоторые СМИ начали винить в этом Россию как крупного поставщика."Тот же, кто проведет серьезное исследование, констатирует: причины роста цен нужно искать на международном рынке газа - возросший спрос, глобальные тенденции мирового рынка и погодные условия", - пишет Шрёдер.Так, в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Испании и Великобритании, крупнейших экономиках Европы, спрос на газ в первой половине текущего года вырос на 12%, отметил он. Экс-канцлер напомнил, что экономики европейских стран начали восстанавливаться после спада из-за локдаунов в 2020 году, а затянувшаяся и холодная минувшая зима привела к тому, что заполнение газохранилищ в текущем году началось на месяца позже.По словам Шредера, дополнительные поставки могли бы обеспечить Норвегия и Россия, но на сжиженный газ из США рассчитывать не стоит - он поставляется в Азию. Так, Китай в период с января по август закупил на 22% больше сжиженного природного газа (СПГ), чем годом ранее, тогда как Европа наоборот закупила на 17% меньше СПГ, приводит данные экс-канцлер."Интересно, что США в четыре раза увеличили поставки СПГ в Китай за это время. С одной стороны, США требуют, чтобы Европа сокращала торговлю с Китаем, с другой стороны - использует все возможности, чтобы с выгодой продавать газ не Европе, а Китаю. Экономическое восстановление Азии и связанный с этим рост спроса являются ключевыми факторами для высоких цен на мировом рынке", - пишет Шрёдер.Россия при этом, наоборот, наращивает поставки в Европу, отмечает бывший политик. "Уже более 50 лет Россия, как и бывший Советский союз, является надежным поставщиком, так было и во время холодной войны", - пишет он.Шрёдер выражает мнение, что ситуация на рынке газа в ближайшие месяца стабилизуется, в том числе за счет поставок из России и Норвегии, за счет постепенного заполнения газохранилищ. Он также подчеркивает в своей статье важность трубопроводов для поставок газа. Кризис на газовом рынке, по его словам, показал, что СПГ уходит клиенту, который платит самую высокую цену. Мировой рынок газа, заключает экс-канцлер, становится более глобализированным.

https://ria.ru/20211011/gaz-1753970005.html

https://ria.ru/20211011/gaz-1754048152.html

https://ria.ru/20211011/krizis-1754104267.html

https://ria.ru/20211012/milliardy-1754058123.html

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экономика, в мире, природный газ, сша, азия, норвегия, европа, китай, германия, герхард шредер, россия