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МИД назвал обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны
МИД назвал обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны - РИА Новости, 12.10.2021
МИД назвал обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны
Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций, заявили в МИД. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:41
2021-10-12T13:20
россия
в мире
природный газ
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
цены
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций, заявили в МИД.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают это с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. В Вашингтоне заявляют, что Россия пытается повлиять на стоимость сырья ради запуска "Северного потока — 2"."Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов. &lt;...&gt; Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление", — заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.Он отметил, что претензии такого рода звучат не в первый раз."Но они &lt;...&gt; являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям", — подчеркнул дипломат.При этом российская сторона последовательно работает для стабилизации энергетического рынка, потому что не в ее интересах "раскачивать эту лодку", заключил Рябков.
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россия, в мире, природный газ, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цены
11:41 12.10.2021 (обновлено: 13:20 12.10.2021)
 
МИД назвал обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны

В МИД отвергли обвинения со стороны США, что Россия использует газ как оружие

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций, заявили в МИД.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают это с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. В Вашингтоне заявляют, что Россия пытается повлиять на стоимость сырья ради запуска "Северного потока — 2".
"Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов. <...> Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление", — заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.
Он отметил, что претензии такого рода звучат не в первый раз.
"Но они <...> являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям", — подчеркнул дипломат.
При этом российская сторона последовательно работает для стабилизации энергетического рынка, потому что не в ее интересах "раскачивать эту лодку", заключил Рябков.
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:06
"Европа проиграла": британцы высказались о "российской угрозе" из-за газа
 
РоссияВ миреПриродный газСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Цены
 
 
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