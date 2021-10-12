https://ria.ru/20211012/gaz-1754162620.html
МИД назвал обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны
МИД назвал обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны - РИА Новости, 12.10.2021
МИД назвал обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны
Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций, заявили в МИД. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:41
2021-10-12T11:41
2021-10-12T13:20
россия
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природный газ
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сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
цены
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций, заявили в МИД.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают это с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. В Вашингтоне заявляют, что Россия пытается повлиять на стоимость сырья ради запуска "Северного потока — 2"."Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов. <...> Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление", — заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.Он отметил, что претензии такого рода звучат не в первый раз."Но они <...> являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям", — подчеркнул дипломат.При этом российская сторона последовательно работает для стабилизации энергетического рынка, потому что не в ее интересах "раскачивать эту лодку", заключил Рябков.
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россия, в мире, природный газ, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цены
11:41 12.10.2021 (обновлено: 13:20 12.10.2021)
МИД назвал обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны
В МИД отвергли обвинения со стороны США, что Россия использует газ как оружие