Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/gaaga-1754201411.html
Украина потребовала от России компенсации за инцидент в Керченском проливе
Украина потребовала от России компенсации за инцидент в Керченском проливе - РИА Новости, 12.10.2021
Украина потребовала от России компенсации за инцидент в Керченском проливе
Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:28
2021-10-12T16:29
в мире
украина
гаага
черное море
оон
нидерланды
постоянная палата третейского суда
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156141/61/1561416130_0:115:2879:1734_1920x0_80_0_0_9a7167d969354dffc0ceb749f23ec6ca.jpg
ГААГА (Нидерланды), 12 окт - РИА Новости. Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании Конвенции ООН по морскому праву, будет добиваться компенсации от России, заявила украинский дипломат Оксана Золотарева."В компетенцию трибунала вход рассмотрение этого серьезного нарушения и привлечение России к ответственности… Украина просит суд как можно скорее перейти к рассмотрению дела по существу", - сказала дипломат, которая возглавляет украинскую делегацию в Гааге.Она выразила надежду, что по итогам разбирательства Украина сможет добиться "справедливости, привлечение виновных к ответственности и компенсации" для украинских военнослужащих."В течение девяти с половиной месяцев они были лишены свободы, оторваны от семей… Россия обращалась с ними как с преступниками", - добавила украинский представитель.По ее словам, "Россия нарушила фундаментальные основы иммунитета военных кораблей". "Мы защищаем не только Украину, но и соблюдение международных правил на море", - добавила Золотарева.Она выступала на открывшихся в понедельник слушаниях арбитражного трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге в рамках инициированного Украиной разбирательства после инцидента с украинскими моряками. Слушания касаются возражений России, которая считает, что рассмотрение данного инцидента не относится к компетенции арбитражного трибунала в Гааге.В понедельник посол по особым поручения МИД РФ Дмитрий Лобач заявил на открытии слушаний, что инициированное Украиной разбирательство в Черном море касается инцидента между украинскими военными и российскими пограничниками с применением вооружения, поэтому не может рассматриваться в Арбитражном трибунале. Он отметил, что на двух украинских катерах "Никополь" и "Бердянск", а также на буксире "Яны Капу" находились военные, выполнявшие приказ, и вооружение. Когда российские военные проинформировали украинских, что те вошли в территориальные воды РФ, они все равно продолжили движение. Он также напомнил, что в 2019 году моряки и техника были возвращены Украине.Однако Украина в своем письменном ответе на возражения России указывает, что спор идет именно о нарушении или ненарушении Конвенции ООН по морскому праву, а также о толковании положений этой Конвенции. "Таким образом, это международный спор, где две стороны представляют две явно противоположные точки зрения относительно некоторых международных обязательств", - считает украинская сторона.Более того, Украина настаивает на том, что военные корабли, как и другие некоммерческие суда, пользуются иммунитетом, который якобы был нарушен российской стороной. Украина также отказывается признавать тот факт, что в основе разбирательства лежит вооруженный конфликт, на который не распространяется юрисдикция международного арбитража. По ее мнению, преследование правоохранительными органами тех, кого они считают нарушителями, не является военной деятельностью, поэтому не может считаться исключением из положений Конвенции ООН по морскому праву.Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
https://ria.ru/20181204/1539899010.html
https://ria.ru/20190320/1551941634.html
https://ria.ru/20211011/ukraina-1754008082.html
https://ria.ru/20210915/poroshenko-1750094042.html
украина
гаага
черное море
нидерланды
керченский пролив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156141/61/1561416130_208:0:2672:1848_1920x0_80_0_0_22dab624a3079e8b27fdbed573d448b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, гаага, черное море, оон, нидерланды, постоянная палата третейского суда, керченский пролив, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петр порошенко, военно-морские силы украины
14:28 12.10.2021 (обновлено: 16:29 12.10.2021)
 
Украина потребовала от России компенсации за инцидент в Керченском проливе

Украина потребовала от России компенсации за инцидент с задержанием моряков в Черном море

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ Украины в порту города Очакова
Корабли ВМФ Украины в порту города Очакова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГААГА (Нидерланды), 12 окт - РИА Новости. Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании Конвенции ООН по морскому праву, будет добиваться компенсации от России, заявила украинский дипломат Оксана Золотарева.
"В компетенцию трибунала вход рассмотрение этого серьезного нарушения и привлечение России к ответственности… Украина просит суд как можно скорее перейти к рассмотрению дела по существу", - сказала дипломат, которая возглавляет украинскую делегацию в Гааге.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи - РИА Новости, 1920, 04.12.2018
4 декабря 2018, 08:00
Пятьдесят оттенков нытья
Она выразила надежду, что по итогам разбирательства Украина сможет добиться "справедливости, привлечение виновных к ответственности и компенсации" для украинских военнослужащих.
"В течение девяти с половиной месяцев они были лишены свободы, оторваны от семей… Россия обращалась с ними как с преступниками", - добавила украинский представитель.
По ее словам, "Россия нарушила фундаментальные основы иммунитета военных кораблей". "Мы защищаем не только Украину, но и соблюдение международных правил на море", - добавила Золотарева.
Она выступала на открывшихся в понедельник слушаниях арбитражного трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге в рамках инициированного Украиной разбирательства после инцидента с украинскими моряками. Слушания касаются возражений России, которая считает, что рассмотрение данного инцидента не относится к компетенции арбитражного трибунала в Гааге.
Украинский моряк Василий Сорока в Московском городском суде. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.03.2019
20 марта 2019, 01:28
Задержанного в Керченском проливе украинского моряка прооперировали
В понедельник посол по особым поручения МИД РФ Дмитрий Лобач заявил на открытии слушаний, что инициированное Украиной разбирательство в Черном море касается инцидента между украинскими военными и российскими пограничниками с применением вооружения, поэтому не может рассматриваться в Арбитражном трибунале. Он отметил, что на двух украинских катерах "Никополь" и "Бердянск", а также на буксире "Яны Капу" находились военные, выполнявшие приказ, и вооружение. Когда российские военные проинформировали украинских, что те вошли в территориальные воды РФ, они все равно продолжили движение. Он также напомнил, что в 2019 году моряки и техника были возвращены Украине.
Однако Украина в своем письменном ответе на возражения России указывает, что спор идет именно о нарушении или ненарушении Конвенции ООН по морскому праву, а также о толковании положений этой Конвенции. "Таким образом, это международный спор, где две стороны представляют две явно противоположные точки зрения относительно некоторых международных обязательств", - считает украинская сторона.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:32
В Киеве надеются на наказание России за инцидент в Керченском проливе
Более того, Украина настаивает на том, что военные корабли, как и другие некоммерческие суда, пользуются иммунитетом, который якобы был нарушен российской стороной. Украина также отказывается признавать тот факт, что в основе разбирательства лежит вооруженный конфликт, на который не распространяется юрисдикция международного арбитража. По ее мнению, преследование правоохранительными органами тех, кого они считают нарушителями, не является военной деятельностью, поэтому не может считаться исключением из положений Конвенции ООН по морскому праву.
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 01:17
В Раде заявили, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе
 
В миреУкраинаГаагаЧерное мореООННидерландыПостоянная палата третейского судаКерченский проливРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Петр ПорошенкоВоенно-морские силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния