https://ria.ru/20211012/gaaga-1754201411.html

Украина потребовала от России компенсации за инцидент в Керченском проливе

Украина потребовала от России компенсации за инцидент в Керченском проливе - РИА Новости, 12.10.2021

Украина потребовала от России компенсации за инцидент в Керченском проливе

Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:28

2021-10-12T14:28

2021-10-12T16:29

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керченский пролив

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ГААГА (Нидерланды), 12 окт - РИА Новости. Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании Конвенции ООН по морскому праву, будет добиваться компенсации от России, заявила украинский дипломат Оксана Золотарева."В компетенцию трибунала вход рассмотрение этого серьезного нарушения и привлечение России к ответственности… Украина просит суд как можно скорее перейти к рассмотрению дела по существу", - сказала дипломат, которая возглавляет украинскую делегацию в Гааге.Она выразила надежду, что по итогам разбирательства Украина сможет добиться "справедливости, привлечение виновных к ответственности и компенсации" для украинских военнослужащих."В течение девяти с половиной месяцев они были лишены свободы, оторваны от семей… Россия обращалась с ними как с преступниками", - добавила украинский представитель.По ее словам, "Россия нарушила фундаментальные основы иммунитета военных кораблей". "Мы защищаем не только Украину, но и соблюдение международных правил на море", - добавила Золотарева.Она выступала на открывшихся в понедельник слушаниях арбитражного трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге в рамках инициированного Украиной разбирательства после инцидента с украинскими моряками. Слушания касаются возражений России, которая считает, что рассмотрение данного инцидента не относится к компетенции арбитражного трибунала в Гааге.В понедельник посол по особым поручения МИД РФ Дмитрий Лобач заявил на открытии слушаний, что инициированное Украиной разбирательство в Черном море касается инцидента между украинскими военными и российскими пограничниками с применением вооружения, поэтому не может рассматриваться в Арбитражном трибунале. Он отметил, что на двух украинских катерах "Никополь" и "Бердянск", а также на буксире "Яны Капу" находились военные, выполнявшие приказ, и вооружение. Когда российские военные проинформировали украинских, что те вошли в территориальные воды РФ, они все равно продолжили движение. Он также напомнил, что в 2019 году моряки и техника были возвращены Украине.Однако Украина в своем письменном ответе на возражения России указывает, что спор идет именно о нарушении или ненарушении Конвенции ООН по морскому праву, а также о толковании положений этой Конвенции. "Таким образом, это международный спор, где две стороны представляют две явно противоположные точки зрения относительно некоторых международных обязательств", - считает украинская сторона.Более того, Украина настаивает на том, что военные корабли, как и другие некоммерческие суда, пользуются иммунитетом, который якобы был нарушен российской стороной. Украина также отказывается признавать тот факт, что в основе разбирательства лежит вооруженный конфликт, на который не распространяется юрисдикция международного арбитража. По ее мнению, преследование правоохранительными органами тех, кого они считают нарушителями, не является военной деятельностью, поэтому не может считаться исключением из положений Конвенции ООН по морскому праву.Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.

https://ria.ru/20181204/1539899010.html

https://ria.ru/20190320/1551941634.html

https://ria.ru/20211011/ukraina-1754008082.html

https://ria.ru/20210915/poroshenko-1750094042.html

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в мире, украина, гаага, черное море, оон, нидерланды, постоянная палата третейского суда, керченский пролив, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петр порошенко, военно-морские силы украины