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https://ria.ru/20211012/g20-1754176552.html
Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану
Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану - РИА Новости, 12.10.2021
Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов будут представлять Россию на саммите G20 по Афганистану, заявил... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:42
2021-10-12T13:42
в мире
большая двадцатка
россия
афганистан
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
замир кабулов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов будут представлять Россию на саммите G20 по Афганистану, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не только (замглавы МИД РФ Игорь Моргулов). Будет спецпредставитель президента по Афганистану (Замир) Кабулов. Вот эти два наших дипломата будет представлять и, собственно, специалисты по афганской проблематике будут представлять РФ, - сказал Песков.Песков пообещал своевременно сообщить о том, поедет ли глава государства Владимир Путин на саммит "двадцатки"."Мы своевременно сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поедет ли президент РФ на саммит G20.Саммит пройдет в Риме 30-31 октября.Ранее Песков отмечал, что решение об участии президента РФ в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации.
https://ria.ru/20211012/lavrov-1754165896.html
https://ria.ru/20211007/putin-1753489272.html
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в мире, большая двадцатка, россия, афганистан, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов, замир кабулов
12:42 12.10.2021 (обновлено: 13:42 12.10.2021)
 
Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану

Песков: Кабулов и Моргулов будут представлять Россию на саммите G20 по Афганистану

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов будут представлять Россию на саммите G20 по Афганистану, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не только (замглавы МИД РФ Игорь Моргулов). Будет спецпредставитель президента по Афганистану (Замир) Кабулов. Вот эти два наших дипломата будет представлять и, собственно, специалисты по афганской проблематике будут представлять РФ, - сказал Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 11:58
Москва ждет реакции от талибов по встрече 20 октября, заявил Лавров
Песков пообещал своевременно сообщить о том, поедет ли глава государства Владимир Путин на саммит "двадцатки".
"Мы своевременно сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поедет ли президент РФ на саммит G20.
Саммит пройдет в Риме 30-31 октября.
Ранее Песков отмечал, что решение об участии президента РФ в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 12:54
В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
 
В миреБольшая двадцаткаРоссияАфганистанДмитрий ПесковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Игорь МоргуловЗамир Кабулов
 
 
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