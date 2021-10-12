https://ria.ru/20211012/g20-1754176552.html
Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану
Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану - РИА Новости, 12.10.2021
Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов будут представлять Россию на саммите G20 по Афганистану, заявил... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:42
2021-10-12T12:42
2021-10-12T13:42
в мире
большая двадцатка
россия
афганистан
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
замир кабулов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_9cfcd42c28a2e54db149592bc8b26bdd.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов будут представлять Россию на саммите G20 по Афганистану, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не только (замглавы МИД РФ Игорь Моргулов). Будет спецпредставитель президента по Афганистану (Замир) Кабулов. Вот эти два наших дипломата будет представлять и, собственно, специалисты по афганской проблематике будут представлять РФ, - сказал Песков.Песков пообещал своевременно сообщить о том, поедет ли глава государства Владимир Путин на саммит "двадцатки"."Мы своевременно сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поедет ли президент РФ на саммит G20.Саммит пройдет в Риме 30-31 октября.Ранее Песков отмечал, что решение об участии президента РФ в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации.
https://ria.ru/20211012/lavrov-1754165896.html
https://ria.ru/20211007/putin-1753489272.html
россия
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cac458994359bb5bbd3df79911068da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, большая двадцатка, россия, афганистан, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов, замир кабулов
12:42 12.10.2021 (обновлено: 13:42 12.10.2021)
Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану
Песков: Кабулов и Моргулов будут представлять Россию на саммите G20 по Афганистану