https://ria.ru/20211012/g20-1754176552.html

Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану

Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану - РИА Новости, 12.10.2021

Песков сообщил, кто будет представлять Россию на саммите G20 по Афганистану

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов будут представлять Россию на саммите G20 по Афганистану, заявил... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:42

2021-10-12T12:42

2021-10-12T13:42

в мире

большая двадцатка

россия

афганистан

дмитрий песков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

игорь моргулов

замир кабулов

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов будут представлять Россию на саммите G20 по Афганистану, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не только (замглавы МИД РФ Игорь Моргулов). Будет спецпредставитель президента по Афганистану (Замир) Кабулов. Вот эти два наших дипломата будет представлять и, собственно, специалисты по афганской проблематике будут представлять РФ, - сказал Песков.Песков пообещал своевременно сообщить о том, поедет ли глава государства Владимир Путин на саммит "двадцатки"."Мы своевременно сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поедет ли президент РФ на саммит G20.Саммит пройдет в Риме 30-31 октября.Ранее Песков отмечал, что решение об участии президента РФ в саммите G20 в Риме будет принято с учетом эпидемиологической ситуации.

https://ria.ru/20211012/lavrov-1754165896.html

https://ria.ru/20211007/putin-1753489272.html

россия

афганистан

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2021

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в мире, большая двадцатка, россия, афганистан, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов, замир кабулов