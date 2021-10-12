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В "Сколково" завершился форум Ecomference Rupost Retail Week

В "Сколково" завершился форум Ecomference Rupost Retail Week - РИА Новости, 12.10.2021

В "Сколково" завершился форум Ecomference Rupost Retail Week

В Технопарке "Сколково" 7 и 8 октября впервые прошел международный форум электронной коммерции и торговли Ecomference Rupost Retail Week. Организаторами... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:40

2021-10-12T16:40

2021-10-12T16:40

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МОСКВА, 12 окт - Дирекция Недели российского ритейла. В Технопарке "Сколково" 7 и 8 октября впервые прошел международный форум электронной коммерции и торговли Ecomference Rupost Retail Week. Организаторами выступили министерство промышленности и торговли РФ, Почта России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.За два дня форум посетили свыше 6 тысяч участников офлайн и 20 тысяч – онлайн. В программу мероприятия вошли более 60 сессий и других деловых активностей. В первый день эксперты обсудили будущее рынка онлайн-торговли; сотрудничество eCommerce игроков со стартапами; тренды в электронной коммерции 2020-2021; foodtech решения современного продовольственного рынка; рынок фармы online; новые технологии и тренды eGrocery; инвестиции в инновационные компании; вопросы маркировки и развития российского eCommecre на территории стран ЕАЭС; сокращение экологического следа и тенденции развития логистической инфраструктуры.Также 7 октября состоялись две стратегических сессии, на которых лидеры eCommerce, представители государства и ведущие эксперты обсудили сохранение баланса на рынке электронной коммерции и развитие eCommerce в регионах России."Баланс на рынке eCommerce могут изменить возможные вызовы будущего. Среди них - пересмотр бизнес-моделей, основанных на маржинальности, удорожание неквалифицированного труда, рост омниканальности, виртуализация потребления, энергопереход и зелёная повестка", — отметил в рамках стратегической сессии Максим Акимов, генеральный директор АО "Почта России".На тему сохранения баланса на рынке eCommerce также высказался Денис Мантуров."Большую роль в развитии сектора рынка сыграла даже не пандемия, а скорее фактор его минимального регулирования. Глаз государства – это и не влияние, и не регулирование, а скорее наблюдение, — отметил министр промышленности и торговли РФ. — Мы выступаем за точечную настройку взаимоотношений между государством, агрегаторами, продавцами и покупателями"."Что касается регулирования рынка, то эти функции выполняет ФАС, но успешность развития отрасли зависит и от ответственности отдельных игроков отрасли", — подчеркнул Александр Шульгин, генеральный директор группы компаний OZON.Среди спикеров на сессиях Ecomference Rupost Retail Week также выступили: Ян Дюннинг, президент ТС "Магнит"; Мария Давыдова, генеральный директор, председатель правления ПАО "Детский Мир"; Даниил Шулейко, руководитель бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам компании "Яндекс"; Леонид Довладбегян, управляющий директор "Перекресток Впрок"; Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ; Аркадий Дворкович, председатель фонда "Сколково"; Даг Стивенс, знаменитый футуролог, основатель компании Retail Prophet; Алексей Федоров, председатель Комитета по развитию электронной торговли ТПП РФ, совладелец и управляющий партнёр группы компаний "220 Вольт" и Илья Кретов, генеральный директор на глобальных развивающихся рынках eBay.Первый день завершился торжественной церемонией награждения премии Ecom Awards, которая вручалась впервые. В основных номинациях экспертным жюри были отмечены достижения следующих компаний: OZON, Сбермаркет, "Перекресток Впрок", Тинькофф, Альфа, Сбер, SOKOLOV, Yandex.GO, "Детский мир", FM Logistic и METRO CC."Лучшим eCommerce руководителем года" стал управляющий партнер Бизнес Единицы "Перекресток Впрок" Леонид Довладбегян, а премию "Человек года" получил Генеральный директор OZON Александр Шульгин.Во второй день проведения Форума, 8 октября, эксперты обсудили развитие e-Commerce отрасли в России и мире; как трансформировался путь клиента — из онлайна в офлайн и обратно; сбор больших данных в онлайн-торговле, тренды устойчивого развития; онлайн-продажи детских товаров, мебели и товаров для дома. Также на сессиях были затронуты вопросы логистики; управления персоналом в eCommerce; сотрудничества маркетплейсов с поставщиками и построение маркетинговых стратегий для магазина 4.0 в новых постковидных условиях.Второй день Форума завершился награждением победителей конкурса "Торговля России", в котором в 2021 году приняло участие 902 компании. Жюри выбрало победителей по следующим номинациям: "Лучший торговый город", "Лучшая торговая улица", "Лучший нестационарный торговый объект", "Лучшая ярмарка", "Лучший розничный рынок", "Лучший мобильный торговый объект", "Лучший магазин", "Лучший объект фаст-фуда", "Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя" и "Лучший торговый фестиваль".Также в рамках Ecomference Rupost Retail Week состоялась выставка технологий eCommerce. Более 100 передовых компаний и брендов представили свои уникальные сервисы и продукты для ритейла в области автоматизации бизнес-процессов.Контакты Дирекции форума: +7 (495) 924-02-80, E-mail.Сайт.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы