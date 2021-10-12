Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/flot-1754149158.html
ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку "Магадан"
ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" - РИА Новости, 12.10.2021
ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку "Магадан"
Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Магадан" передали ВМФ России. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:43
2021-10-12T11:50
безопасность
вмф рф
адмиралтейские верфи
объединенная судостроительная корпорация
калибр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754150201_0:254:3071:1981_1920x0_80_0_0_ecac07dd9597f99baea97dd7ec29a532.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Магадан" передали ВМФ России.Во вторник на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония подъема военно-морского флага на подводной лодке "Магадан"."На протяжении многих лет Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение - мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль подводную лодку "Магадан". Это уже третья подводная лодка, построенная на Адмиралтейских ветвях для Тихоокеанского флота", - сказал на церемонии подъема флага врио начальника главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев."Магадан" – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года.Контракт на строительство серии подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. Первая подводная лодка серии из шести для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторую, "Волхов", флот получил в октябре 2020 года. В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии "Уфа" идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Пятая и шестая подводные лодки серии "Можайск" и "Якутск" были заложены 23 августа этого года.Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753148566.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/podlodki-1752905171.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754150201_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d124c1aab52bd15adab6a7d245cf2cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, вмф рф, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, калибр
10:43 12.10.2021 (обновлено: 11:50 12.10.2021)
 
ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку "Магадан"

ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Магадан"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТоржественная церемония подъема Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан" в Санкт-Петербурге. 12 октября 2021
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 Магадан в Санкт-Петербурге. 12 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан" в Санкт-Петербурге. 12 октября 2021
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Магадан" передали ВМФ России.
Во вторник на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония подъема военно-морского флага на подводной лодке "Магадан".
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с атомной подводной лодки Северодвинск. Кадр видео
5 октября, 12:29
В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки
"На протяжении многих лет Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение - мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль подводную лодку "Магадан". Это уже третья подводная лодка, построенная на Адмиралтейских ветвях для Тихоокеанского флота", - сказал на церемонии подъема флага врио начальника главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев.
"Магадан" – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года.
"Подводная лодка "Магадан" была заложена 1 ноября 2019 года, и вот не прошло и 2 лет, как мы поднимаем флаг на ней. Это хороший темп, который адмиралтейцы сохранят при строительстве всей серии для Тихоокеанского флота", - сказал на церемонии генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Он напомнил, что подводные лодки проекта 636.3, также построенные на Адмиралтейских верфях, успешно несут службу на Черноморском флоте, они подтвердили свои высокие технические характеристики.
Контракт на строительство серии подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. Первая подводная лодка серии из шести для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторую, "Волхов", флот получил в октябре 2020 года. В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии "Уфа" идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Пятая и шестая подводные лодки серии "Можайск" и "Якутск" были заложены 23 августа этого года.
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 21:24В России
США начнут охоту за российскими подлодками
 
БезопасностьВМФ РФАдмиралтейские верфиОбъединенная судостроительная корпорацияКалибр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния