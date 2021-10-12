https://ria.ru/20211012/flot-1754149158.html

ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку "Магадан"

ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" - РИА Новости, 12.10.2021

ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку "Магадан"

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Магадан" передали ВМФ России. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:43

2021-10-12T10:43

2021-10-12T11:50

безопасность

вмф рф

адмиралтейские верфи

объединенная судостроительная корпорация

калибр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Магадан" передали ВМФ России.Во вторник на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония подъема военно-морского флага на подводной лодке "Магадан"."На протяжении многих лет Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение - мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль подводную лодку "Магадан". Это уже третья подводная лодка, построенная на Адмиралтейских ветвях для Тихоокеанского флота", - сказал на церемонии подъема флага врио начальника главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев."Магадан" – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года.Контракт на строительство серии подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. Первая подводная лодка серии из шести для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторую, "Волхов", флот получил в октябре 2020 года. В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии "Уфа" идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Пятая и шестая подводные лодки серии "Можайск" и "Якутск" были заложены 23 августа этого года.Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753148566.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/podlodki-1752905171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, вмф рф, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, калибр