10:43 12.10.2021 (обновлено: 11:50 12.10.2021)
ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку "Магадан"
ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Магадан"
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТоржественная церемония подъема Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан" в Санкт-Петербурге. 12 октября 2021
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан" в Санкт-Петербурге. 12 октября 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Магадан" передали ВМФ России.
Во вторник на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония подъема военно-морского флага на подводной лодке "Магадан".
5 октября, 12:29В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки
"На протяжении многих лет Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение - мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль подводную лодку "Магадан". Это уже третья подводная лодка, построенная на Адмиралтейских ветвях для Тихоокеанского флота", - сказал на церемонии подъема флага врио начальника главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев.
"Магадан" – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года.
"Подводная лодка "Магадан" была заложена 1 ноября 2019 года, и вот не прошло и 2 лет, как мы поднимаем флаг на ней. Это хороший темп, который адмиралтейцы сохранят при строительстве всей серии для Тихоокеанского флота", - сказал на церемонии генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Он напомнил, что подводные лодки проекта 636.3, также построенные на Адмиралтейских верфях, успешно несут службу на Черноморском флоте, они подтвердили свои высокие технические характеристики.
Контракт на строительство серии подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. Первая подводная лодка серии из шести для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторую, "Волхов", флот получил в октябре 2020 года. В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии "Уфа" идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Пятая и шестая подводные лодки серии "Можайск" и "Якутск" были заложены 23 августа этого года.
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
3 октября, 21:24В РоссииСША начнут охоту за российскими подлодками