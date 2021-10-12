Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/ezda-1754130614.html
СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду
СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду - РИА Новости, 12.10.2021
СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду
Российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщила газета... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:11
2021-10-12T17:39
общество
марат хуснуллин
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574781347_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_60883dc65290f049db933fd267c816d2.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщила газета "Коммерсант".Отмечается, что заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября подготовить свои предложения."Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности вплоть до уголовного наказания", — заявил вице-премьер.Речь также идет о возможности пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов.Какой именно уровень алкоголя в организме станет мерой нарушения, пока не ясно. Уточняется, что сейчас КоАП предусматривает штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК позволяет посадить в тюрьму автомобилиста, севшего пьяным за руль повторно.Ведомствам необходимо будет проработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта — машинами, снегоходами, лодками, даже поездами и самолетами, а также на владение оружием. Кроме того, как уточнили в издании, МВД и Минздрав создадут порядок обязательной постановки нарушителей на учет в наркодиспансеры.
https://ria.ru/20210928/osago-1752227050.html
https://ria.ru/20210930/shiny-1752448916.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574781347_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aaa012e8bb03c2af38d242386f59f961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, марат хуснуллин, авто, россия
08:11 12.10.2021 (обновлено: 17:39 12.10.2021)
 
СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду

"Ъ": правительство планирует лишать прав и ввести уголовную ответственность за пьяную езду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время рейда в Москве по проверке автомобилей такси на соответствие правилам безопасности перевозок
Сотрудник ГИБДД во время рейда в Москве по проверке автомобилей такси на соответствие правилам безопасности перевозок - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщила газета "Коммерсант".
Отмечается, что заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября подготовить свои предложения.
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 20:31
Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО
"Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности вплоть до уголовного наказания", — заявил вице-премьер.
Речь также идет о возможности пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов.
Какой именно уровень алкоголя в организме станет мерой нарушения, пока не ясно. Уточняется, что сейчас КоАП предусматривает штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК позволяет посадить в тюрьму автомобилиста, севшего пьяным за руль повторно.
Ведомствам необходимо будет проработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта — машинами, снегоходами, лодками, даже поездами и самолетами, а также на владение оружием. Кроме того, как уточнили в издании, МВД и Минздрав создадут порядок обязательной постановки нарушителей на учет в наркодиспансеры.
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 11:18
Водителям рассказали, когда нужно менять летние шины на зимние
 
ОбществоМарат ХуснуллинАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала