https://ria.ru/20211012/ezda-1754130614.html

СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду

СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду - РИА Новости, 12.10.2021

СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду

Российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщила газета... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:11

2021-10-12T08:11

2021-10-12T17:39

общество

марат хуснуллин

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574781347_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_60883dc65290f049db933fd267c816d2.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщила газета "Коммерсант".Отмечается, что заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября подготовить свои предложения."Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности вплоть до уголовного наказания", — заявил вице-премьер.Речь также идет о возможности пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов.Какой именно уровень алкоголя в организме станет мерой нарушения, пока не ясно. Уточняется, что сейчас КоАП предусматривает штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК позволяет посадить в тюрьму автомобилиста, севшего пьяным за руль повторно.Ведомствам необходимо будет проработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта — машинами, снегоходами, лодками, даже поездами и самолетами, а также на владение оружием. Кроме того, как уточнили в издании, МВД и Минздрав создадут порядок обязательной постановки нарушителей на учет в наркодиспансеры.

https://ria.ru/20210928/osago-1752227050.html

https://ria.ru/20210930/shiny-1752448916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, марат хуснуллин, авто, россия