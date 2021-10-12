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СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду
СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду - РИА Новости, 12.10.2021
СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду
Российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщила газета... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:11
2021-10-12T08:11
2021-10-12T17:39
общество
марат хуснуллин
авто
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщила газета "Коммерсант".Отмечается, что заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября подготовить свои предложения."Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности вплоть до уголовного наказания", — заявил вице-премьер.Речь также идет о возможности пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов.Какой именно уровень алкоголя в организме станет мерой нарушения, пока не ясно. Уточняется, что сейчас КоАП предусматривает штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК позволяет посадить в тюрьму автомобилиста, севшего пьяным за руль повторно.Ведомствам необходимо будет проработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта — машинами, снегоходами, лодками, даже поездами и самолетами, а также на владение оружием. Кроме того, как уточнили в издании, МВД и Минздрав создадут порядок обязательной постановки нарушителей на учет в наркодиспансеры.
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общество, марат хуснуллин, авто, россия
08:11 12.10.2021 (обновлено: 17:39 12.10.2021)
СМИ: в России планируют радикально ужесточить наказание за пьяную езду
"Ъ": правительство планирует лишать прав и ввести уголовную ответственность за пьяную езду
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщила газета "Коммерсант
".
Отмечается, что заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин
поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября подготовить свои предложения.
"Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности вплоть до уголовного наказания", — заявил вице-премьер.
Речь также идет о возможности пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов.
Какой именно уровень алкоголя в организме станет мерой нарушения, пока не ясно. Уточняется, что сейчас КоАП предусматривает штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК позволяет посадить в тюрьму автомобилиста, севшего пьяным за руль повторно.
Ведомствам необходимо будет проработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта — машинами, снегоходами, лодками, даже поездами и самолетами, а также на владение оружием. Кроме того, как уточнили в издании, МВД и Минздрав создадут порядок обязательной постановки нарушителей на учет в наркодиспансеры.