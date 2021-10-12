https://ria.ru/20211012/evraev-1754252250.html

Путин выразил поддержку врио ярославского губернатора Евраеву

Путин выразил поддержку врио ярославского губернатора Евраеву - РИА Новости, 12.10.2021

Путин выразил поддержку врио ярославского губернатора Евраеву

Михаил Евраев, назначенный врио губернатора Ярославской области, заявил, что уже ознакомился с проблемами региона, людей волнуют дороги, транспорт, ЖКХ и рост... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:08

2021-10-12T18:08

2021-10-12T18:15

ярославская область

политика

владимир путин

михаил евраев

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Михаил Евраев, назначенный врио губернатора Ярославской области, заявил, что уже ознакомился с проблемами региона, людей волнуют дороги, транспорт, ЖКХ и рост цен.Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области, текст указа приводит пресс-служба Кремля.На встрече с президентом Евраев отметил, что Ярославская область - серьезный регион, с большой историей, многое было сделано за последнее время."Я ознакомился с теми проблемами, которые есть в Ярославской области. Конечно, людей в первую очередь волнует содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, естественно, рост цен. Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже чётко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности", - сказал Евраев.Он добавил, что его опыт работы на различных должностях в федеральной государственной гражданской службе на протяжении 17 лет позволяет предположить, что он справится с работой."Михаил Яковлевич, у вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях. Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке и в будущем – а у вас впереди ещё достаточно много времени для того, чтобы заявить об этом, заявить о том, что вы в состоянии сделать для Ярославской области, – это сыграет свою роль и в ходе будущей избирательной кампании", - сказал Путин."Я хочу пожелать вам успехов и исхожу из того, что после первых ваших шагов на новом месте работы мы с вами увидимся, поговорим более подробно и обсудим дальнейшую вашу работу на этом месте. Со своей стороны готов буду сделать все для того, чтобы вас поддержать", - добавил президент.

https://ria.ru/20211007/gusev-1753499211.html

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ярославская область, политика, владимир путин, михаил евраев, россия