https://ria.ru/20211012/ekonomika-1754215865.html

Инфляция в России превысит прогнозный уровень, заявил Путин

Инфляция в России превысит прогнозный уровень, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2021

Инфляция в России превысит прогнозный уровень, заявил Путин

Инфляция в России в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:26

2021-10-12T15:26

2021-10-12T15:50

экономика

россия

инфляция

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Инфляция в России в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным слоям населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом реагировать", - сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/inflyatsiya-1754197924.html

россия

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2021

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экономика, россия, инфляция, владимир путин, госдума рф