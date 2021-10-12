https://ria.ru/20211012/ekonomika-1754215865.html
Инфляция в России превысит прогнозный уровень, заявил Путин
Инфляция в России превысит прогнозный уровень, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2021
Инфляция в России превысит прогнозный уровень, заявил Путин
Инфляция в России в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:26
2021-10-12T15:26
2021-10-12T15:50
экономика
россия
инфляция
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Инфляция в России в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным слоям населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом реагировать", - сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы.
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/inflyatsiya-1754197924.html
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экономика, россия, инфляция, владимир путин, госдума рф
15:26 12.10.2021 (обновлено: 15:50 12.10.2021)
Инфляция в России превысит прогнозный уровень, заявил Путин
Путин: инфляция в России в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%