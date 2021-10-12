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В Совфеде пообещали продолжить переговоры с Японией по мирному договору
В Совфеде пообещали продолжить переговоры с Японией по мирному договору - РИА Новости, 12.10.2021
В Совфеде пообещали продолжить переговоры с Японией по мирному договору
Россия не откажется от дальнейших переговоров по заключению мирного договора с Японией, несмотря на заявление нового премьер-министра Японии по Курилам, но на... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:39
2021-10-12T09:53
политика
япония
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия не откажется от дальнейших переговоров по заключению мирного договора с Японией, несмотря на заявление нового премьер-министра Японии по Курилам, но на таких условиях диалог неприемлем, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио."Нет, мы не отвергаем возможность дальнейших переговоров. Но подобные условия мы не приемлем", - заявил сенатор.Он напомнил, что ранее между Москвой и Токио была договорённость, что сначала должен быть заключён мирный договор, а затем уже решаться вопросы по спорным территориям."Тем более, что мы понимаем, что американский суверенитет над Японией никуда не делся и она остаётся под американским колпаком", - сказал Джабаров.В связи с этим, подчеркнул сенатор, ситуация не может не вызывать большие опасения у России."Если бы когда-то, чисто гипотетически, южные Курилы стали бы японскими, там были бы размещены американские ракеты, нацеленные на нас", - заявил он.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211012/kurily-1754131251.html
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политика, япония, совет федерации рф, владимир джабаров, россия
09:39 12.10.2021 (обновлено: 09:53 12.10.2021)
 
В Совфеде пообещали продолжить переговоры с Японией по мирному договору

Сенатор Джабаров: Россия продолжит переговоры с Японией по мирному договору

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия не откажется от дальнейших переговоров по заключению мирного договора с Японией, несмотря на заявление нового премьер-министра Японии по Курилам, но на таких условиях диалог неприемлем, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
"Нет, мы не отвергаем возможность дальнейших переговоров. Но подобные условия мы не приемлем", - заявил сенатор.
Он напомнил, что ранее между Москвой и Токио была договорённость, что сначала должен быть заключён мирный договор, а затем уже решаться вопросы по спорным территориям.
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На Южных Курилах ответили Кисиде о суверенитете Японии над островами
"Тем более, что мы понимаем, что американский суверенитет над Японией никуда не делся и она остаётся под американским колпаком", - сказал Джабаров.
В связи с этим, подчеркнул сенатор, ситуация не может не вызывать большие опасения у России.
"Если бы когда-то, чисто гипотетически, южные Курилы стали бы японскими, там были бы размещены американские ракеты, нацеленные на нас", - заявил он.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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