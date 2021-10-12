https://ria.ru/20211012/dzhabarov-1754137814.html

В Совфеде пообещали продолжить переговоры с Японией по мирному договору

В Совфеде пообещали продолжить переговоры с Японией по мирному договору - РИА Новости, 12.10.2021

В Совфеде пообещали продолжить переговоры с Японией по мирному договору

Россия не откажется от дальнейших переговоров по заключению мирного договора с Японией, несмотря на заявление нового премьер-министра Японии по Курилам, но на... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:39

2021-10-12T09:39

2021-10-12T09:53

политика

япония

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владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия не откажется от дальнейших переговоров по заключению мирного договора с Японией, несмотря на заявление нового премьер-министра Японии по Курилам, но на таких условиях диалог неприемлем, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио."Нет, мы не отвергаем возможность дальнейших переговоров. Но подобные условия мы не приемлем", - заявил сенатор.Он напомнил, что ранее между Москвой и Токио была договорённость, что сначала должен быть заключён мирный договор, а затем уже решаться вопросы по спорным территориям."Тем более, что мы понимаем, что американский суверенитет над Японией никуда не делся и она остаётся под американским колпаком", - сказал Джабаров.В связи с этим, подчеркнул сенатор, ситуация не может не вызывать большие опасения у России."Если бы когда-то, чисто гипотетически, южные Курилы стали бы японскими, там были бы размещены американские ракеты, нацеленные на нас", - заявил он.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20211012/kurily-1754131251.html

https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html

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политика, япония, совет федерации рф, владимир джабаров, россия