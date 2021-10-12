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В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и такси
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и такси - РИА Новости, 12.10.2021
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и такси
Авария с участием BMW X6 и такси произошла на Кутузовском проспекте недалеко от дома номер 4, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:47
2021-10-12T22:26
происшествия
bmw x6
bmw ag
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Авария с участием BMW X6 и такси произошла на Кутузовском проспекте недалеко от дома номер 4, передает корреспондент РИА Новости.Дорогая иномарка столкнулась с такси, после чего немецкий автомобиль вынесло на тротуар. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, скорая помощь, а также сотрудники пожарной службы, которые осматривают машины, так как на проезжую часть разлилось топливо.По предварительным данным, пострадавших нет, в обоих машинах сработали подушки безопасности. Сейчас в сторону области образовалась пробка, перекрыто две полосы.На BMW отсутствуют номера.
https://ria.ru/20211012/dtp-1754290385.html
москва
кутузовский проспект
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РИА Новости
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96
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Кадры с места аварии на Кутузовском проспекте
В Москве на Кутузовском проспекте BMW X6 столкнулся с такси, кроссовер вынесло на тротуар. На проезжей части разлито топливо, перекрыты две полосы, в сторону области образовалась пробка.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, bmw x6, bmw ag, москва, кутузовский проспект
21:47 12.10.2021 (обновлено: 22:26 12.10.2021)
 
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и такси

ДТП с участием BMW X6 и такси произошло на Кутузовском проспекте недалеко от дома номер 4

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Авария с участием BMW X6 и такси произошла на Кутузовском проспекте недалеко от дома номер 4, передает корреспондент РИА Новости.
Дорогая иномарка столкнулась с такси, после чего немецкий автомобиль вынесло на тротуар. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, скорая помощь, а также сотрудники пожарной службы, которые осматривают машины, так как на проезжую часть разлилось топливо.
По предварительным данным, пострадавших нет, в обоих машинах сработали подушки безопасности. Сейчас в сторону области образовалась пробка, перекрыто две полосы.
На BMW отсутствуют номера.
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ПроисшествияBMW X6BMW AGМоскваКутузовский проспект
 
 
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