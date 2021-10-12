https://ria.ru/20211012/dtp-1754288981.html

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и такси

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и такси - РИА Новости, 12.10.2021

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и такси

Авария с участием BMW X6 и такси произошла на Кутузовском проспекте недалеко от дома номер 4, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2021

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2021-10-12T22:26

происшествия

bmw x6

bmw ag

москва

кутузовский проспект

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Авария с участием BMW X6 и такси произошла на Кутузовском проспекте недалеко от дома номер 4, передает корреспондент РИА Новости.Дорогая иномарка столкнулась с такси, после чего немецкий автомобиль вынесло на тротуар. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, скорая помощь, а также сотрудники пожарной службы, которые осматривают машины, так как на проезжую часть разлилось топливо.По предварительным данным, пострадавших нет, в обоих машинах сработали подушки безопасности. Сейчас в сторону области образовалась пробка, перекрыто две полосы.На BMW отсутствуют номера.

https://ria.ru/20211012/dtp-1754290385.html

москва

кутузовский проспект

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Кадры с места аварии на Кутузовском проспекте В Москве на Кутузовском проспекте BMW X6 столкнулся с такси, кроссовер вынесло на тротуар. На проезжей части разлито топливо, перекрыты две полосы, в сторону области образовалась пробка. 2021-10-12T21:47 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, bmw x6, bmw ag, москва, кутузовский проспект