09:24 12.10.2021 (обновлено: 13:00 12.10.2021)
Российские моряки впервые применили дроны-разведчики с корабля на учениях
Экипаж "Великого Устюга" впервые применил дроны-разведчики с борта корабля на учениях
© Фото : Министерство обороны РФ
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские моряки впервые на учениях применили разведывательные дроны с борта корабля для контроля попадания в цель крылатыми ракетами "Калибр", сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"Экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг" Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса "Калибр". Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА "Орлан-10" и "Элерон-3", осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан", — сказали в округе.
В ЮВО отметили, что применение беспилотников с корабля связано с рядом трудностей. В частности, на корабле сложные условия старта и посадки (качка, ограниченность размеров стартовой площадки на корабле, вероятность посадки аппарата на воду и так далее), агрессивная внешняя среда (применение беспилотников на высоте более 1,5 тысячи метров при порывах ветра, достигающих десяти метров в секунду).
Также играет роль сложность обеспечения устойчивой связи с беспилотным аппаратом и его навигации по причине сложного рельефа подстилающей поверхности — огромного водного пространства, на котором практически невозможно осуществить привязку к местности.
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