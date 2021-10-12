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Российские моряки впервые применили дроны-разведчики с корабля на учениях
Российские моряки впервые применили дроны-разведчики с корабля на учениях - РИА Новости, 12.10.2021
Российские моряки впервые применили дроны-разведчики с корабля на учениях
Российские моряки впервые на учениях применили разведывательные дроны с борта корабля для контроля попадания в цель крылатыми ракетами "Калибр", сообщили... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:24
2021-10-12T13:00
безопасность
каспийская флотилия
южный военный округ
калибр
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские моряки впервые на учениях применили разведывательные дроны с борта корабля для контроля попадания в цель крылатыми ракетами "Калибр", сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО)."Экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг" Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса "Калибр". Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА "Орлан-10" и "Элерон-3", осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан", — сказали в округе.В ЮВО отметили, что применение беспилотников с корабля связано с рядом трудностей. В частности, на корабле сложные условия старта и посадки (качка, ограниченность размеров стартовой площадки на корабле, вероятность посадки аппарата на воду и так далее), агрессивная внешняя среда (применение беспилотников на высоте более 1,5 тысячи метров при порывах ветра, достигающих десяти метров в секунду).Также играет роль сложность обеспечения устойчивой связи с беспилотным аппаратом и его навигации по причине сложного рельефа подстилающей поверхности — огромного водного пространства, на котором практически невозможно осуществить привязку к местности.
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безопасность, каспийская флотилия, южный военный округ, калибр
09:24 12.10.2021 (обновлено: 13:00 12.10.2021)
 
Российские моряки впервые применили дроны-разведчики с корабля на учениях

Экипаж "Великого Устюга" впервые применил дроны-разведчики с борта корабля на учениях

© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Великий Устюг"
Малый ракетный корабль Великий Устюг - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские моряки впервые на учениях применили разведывательные дроны с борта корабля для контроля попадания в цель крылатыми ракетами "Калибр", сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"Экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг" Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса "Калибр". Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА "Орлан-10" и "Элерон-3", осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан", — сказали в округе.
В ЮВО отметили, что применение беспилотников с корабля связано с рядом трудностей. В частности, на корабле сложные условия старта и посадки (качка, ограниченность размеров стартовой площадки на корабле, вероятность посадки аппарата на воду и так далее), агрессивная внешняя среда (применение беспилотников на высоте более 1,5 тысячи метров при порывах ветра, достигающих десяти метров в секунду).
Также играет роль сложность обеспечения устойчивой связи с беспилотным аппаратом и его навигации по причине сложного рельефа подстилающей поверхности — огромного водного пространства, на котором практически невозможно осуществить привязку к местности.
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БезопасностьКаспийская флотилияЮжный военный округКалибр
 
 
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