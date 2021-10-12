https://ria.ru/20211012/drony-1754135735.html

Российские моряки впервые применили дроны-разведчики с корабля на учениях

Российские моряки впервые применили дроны-разведчики с корабля на учениях - РИА Новости, 12.10.2021

Российские моряки впервые применили дроны-разведчики с корабля на учениях

Российские моряки впервые на учениях применили разведывательные дроны с борта корабля для контроля попадания в цель крылатыми ракетами "Калибр", сообщили... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:24

2021-10-12T09:24

2021-10-12T13:00

безопасность

каспийская флотилия

южный военный округ

калибр

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские моряки впервые на учениях применили разведывательные дроны с борта корабля для контроля попадания в цель крылатыми ракетами "Калибр", сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО)."Экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг" Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса "Калибр". Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА "Орлан-10" и "Элерон-3", осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан", — сказали в округе.В ЮВО отметили, что применение беспилотников с корабля связано с рядом трудностей. В частности, на корабле сложные условия старта и посадки (качка, ограниченность размеров стартовой площадки на корабле, вероятность посадки аппарата на воду и так далее), агрессивная внешняя среда (применение беспилотников на высоте более 1,5 тысячи метров при порывах ветра, достигающих десяти метров в секунду).Также играет роль сложность обеспечения устойчивой связи с беспилотным аппаратом и его навигации по причине сложного рельефа подстилающей поверхности — огромного водного пространства, на котором практически невозможно осуществить привязку к местности.

https://ria.ru/20211011/puski-1753940311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, каспийская флотилия, южный военный округ, калибр