https://ria.ru/20211012/doplata-1754201207.html

Ростуризм назвал требование доплаты за карантин отелями Турции незаконным

Ростуризм назвал требование доплаты за карантин отелями Турции незаконным - РИА Новости, 12.10.2021

Ростуризм назвал требование доплаты за карантин отелями Турции незаконным

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что обсудила на переговорах с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем случаи, когда турецкие отели... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:24

2021-10-12T14:24

2021-10-12T14:39

туризм

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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что обсудила на переговорах с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем случаи, когда турецкие отели незаконно требуют плату с находящихся на карантине российских туристов.Догузова находится в Турции с рабочей поездкой, она провела переговоры с Эрсоем и подписала с ним программу совместных действий двух ведомств в области туризма."Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали", - сказала Догузова журналистам.Она отметила "огромную работу турецких коллег по антиковидным мерам"."Все жалобы и обращения, которые я получаю по обратной связи от наших туристов, обсудили с турецким коллегой. Наши туристы должны знать куда обращаться в экстренных случаях", - добавила Догузова.

https://ria.ru/20211011/turist-1754080861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, турция, зарина догузова