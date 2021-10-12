https://ria.ru/20211012/doplata-1754201207.html
Ростуризм назвал требование доплаты за карантин отелями Турции незаконным
Ростуризм назвал требование доплаты за карантин отелями Турции незаконным - РИА Новости, 12.10.2021
Ростуризм назвал требование доплаты за карантин отелями Турции незаконным
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что обсудила на переговорах с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем случаи, когда турецкие отели... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:24
2021-10-12T14:24
2021-10-12T14:39
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
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зарина догузова
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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что обсудила на переговорах с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем случаи, когда турецкие отели незаконно требуют плату с находящихся на карантине российских туристов.Догузова находится в Турции с рабочей поездкой, она провела переговоры с Эрсоем и подписала с ним программу совместных действий двух ведомств в области туризма."Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали", - сказала Догузова журналистам.Она отметила "огромную работу турецких коллег по антиковидным мерам"."Все жалобы и обращения, которые я получаю по обратной связи от наших туристов, обсудили с турецким коллегой. Наши туристы должны знать куда обращаться в экстренных случаях", - добавила Догузова.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, турция, зарина догузова
14:24 12.10.2021 (обновлено: 14:39 12.10.2021)
Ростуризм назвал требование доплаты за карантин отелями Турции незаконным
Глава Ростуризма Догузова назвала требование доплаты за карантин отелями Турции незаконным