https://ria.ru/20211012/domogatelstva-1754166125.html

Вор домогался через WhatsApp до московской школьницы

Вор домогался через WhatsApp до московской школьницы - РИА Новости, 12.10.2021

Вор домогался через WhatsApp до московской школьницы

Ранее судимый за кражу через мессенджер WhatsApp заставил московскую шестиклассницу прислать ему фотографии эротического содержания и вел с ней интимную... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:00

2021-10-12T12:00

2021-10-12T12:00

происшествия

саратовская область

москва

whatsapp inc.

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ранее судимый за кражу через мессенджер WhatsApp заставил московскую шестиклассницу прислать ему фотографии эротического содержания и вел с ней интимную переписку, мужчина задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Спустя некоторое время был задержан 34-летний уроженец Саратовской области, ранее судимый за кражу (158 статья УК РФ). Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), мужчина во всем сознался.

https://ria.ru/20210929/nadrugatelstvo-1752289776.html

саратовская область

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, москва, whatsapp inc., россия