https://ria.ru/20211012/domogatelstva-1754166125.html
Вор домогался через WhatsApp до московской школьницы
Вор домогался через WhatsApp до московской школьницы - РИА Новости, 12.10.2021
Вор домогался через WhatsApp до московской школьницы
Ранее судимый за кражу через мессенджер WhatsApp заставил московскую шестиклассницу прислать ему фотографии эротического содержания и вел с ней интимную... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:00
2021-10-12T12:00
2021-10-12T12:00
происшествия
саратовская область
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россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ранее судимый за кражу через мессенджер WhatsApp заставил московскую шестиклассницу прислать ему фотографии эротического содержания и вел с ней интимную переписку, мужчина задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Спустя некоторое время был задержан 34-летний уроженец Саратовской области, ранее судимый за кражу (158 статья УК РФ). Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), мужчина во всем сознался.
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происшествия, саратовская область, москва, whatsapp inc., россия
Вор домогался через WhatsApp до московской школьницы
Ранее судимый за кражу домогался через WhatsApp до 12-летней московской школьницы