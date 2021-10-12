https://ria.ru/20211012/dokhody-1754233653.html

Путин назвал низкие доходы россиян главной проблемой для общества

Путин назвал низкие доходы россиян главной проблемой для общества - РИА Новости, 12.10.2021

Путин назвал низкие доходы россиян главной проблемой для общества

Владимир Путин в своем обращении к депутатам Госдумы нового созыва назвал низкие доходы россиян главной проблемой страны. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:43

2021-10-12T16:43

2021-10-12T18:12

экономика

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Путин в своем обращении к депутатам Госдумы нового созыва назвал низкие доходы россиян главной проблемой страны."У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", — отметил он.По его словам, это представляет собой угрозу для стабильного развития страны и негативно отражается на демографической ситуации.Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.

https://ria.ru/20211012/matkapital-1754220178.html

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Путин: "Главный наш враг – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей" Владимир Путин в своем обращении к депутатам Госдумы нового созыва назвал низкие доходы россиян главной проблемой страны. "У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", – отметил он. 2021-10-12T16:43 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, владимир путин, госдума рф