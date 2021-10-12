https://ria.ru/20211012/dokhody-1754218035.html
Путин назвал низкие доходы россиян главным вызовом
Путин назвал низкие доходы россиян главным вызовом - РИА Новости, 12.10.2021
Путин назвал низкие доходы россиян главным вызовом
Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что у РФ много разных вызовов, но главный враг - это низкие доходы миллионов граждан. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:33
2021-10-12T15:33
2021-10-12T17:28
общество
владимир путин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754242666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_694ba69511fb441f46a186e6e22e0b29.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что у РФ много разных вызовов, но главный враг - это низкие доходы миллионов граждан."У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг - угроза стабильного развития для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", - сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы.
https://ria.ru/20210924/zarplata-1751555107.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754242666_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abe270734b53e1ebbffaa1ee6c4ec0a1.jpg
Путин: "Главный наш враг – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей"
Владимир Путин в своем обращении к депутатам Госдумы нового созыва назвал низкие доходы россиян главной проблемой страны. "У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", – отметил он.
2021-10-12T15:33
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, госдума рф, россия
15:33 12.10.2021 (обновлено: 17:28 12.10.2021)
Путин назвал низкие доходы россиян главным вызовом
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом России