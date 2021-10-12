https://ria.ru/20211012/dokhody-1754218035.html

Путин назвал низкие доходы россиян главным вызовом

Путин назвал низкие доходы россиян главным вызовом - РИА Новости, 12.10.2021

Путин назвал низкие доходы россиян главным вызовом

Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что у РФ много разных вызовов, но главный враг - это низкие доходы миллионов граждан. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:33

2021-10-12T15:33

2021-10-12T17:28

общество

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что у РФ много разных вызовов, но главный враг - это низкие доходы миллионов граждан."У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг - угроза стабильного развития для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", - сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы.

https://ria.ru/20210924/zarplata-1751555107.html

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Путин: "Главный наш враг – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей" Владимир Путин в своем обращении к депутатам Госдумы нового созыва назвал низкие доходы россиян главной проблемой страны. "У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", – отметил он. 2021-10-12T15:33 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, владимир путин, госдума рф, россия