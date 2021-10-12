США не подтвердили информацию о "гаванском синдроме" у своих дипломатов
Белый дом не подтвердил информацию о "гаванском синдроме" у американских дипломатов
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
"Мы не подтверждаем отдельные сообщения, но мы относимся к каждому из них <...> очень серьезно", - сказала Псаки, когда ее спросили, может ли она подтвердить и прокомментировать новые сообщения СМИ о том, что посольство США в Колумбии расследует случаи загадочного неврологического заболевания, известного как "гаванский синдром", которые были зафиксированы среди сотрудников дипмиссии за несколько дней до визита госсекретаря Энтони Блинкена в Боготу.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщала, что о первом "необъяснимом инциденте, касающемся здоровья" в переписке посольства упоминается в середине сентября. В начале октября дипломатов предупредили об еще одном "аномальном происшествии".
Представитель Белого дома заявила, что администрация США серьезно относится к теме "гаванского синдрома" и предпринимает действия как для оказания помощи пострадавшим, так и для расследования инцидентов.
Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. Ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.