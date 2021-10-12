https://ria.ru/20211012/diplomaty-1754295725.html

США не подтвердили информацию о "гаванском синдроме" у своих дипломатов

США не подтвердили информацию о "гаванском синдроме" у своих дипломатов - РИА Новости, 12.10.2021

США не подтвердили информацию о "гаванском синдроме" у своих дипломатов

​​Белый дом не подтвердил, что дипломаты США в Колумбии испытали на себе "гаванский синдром", но серьезно относится к сообщениям о таких инцидентах, заявила на... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T23:38

2021-10-12T23:38

2021-10-12T23:38

в мире

сша

африка

энтони блинкен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_472a582cd4766470c78f631b862e893e.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. ​​Белый дом не подтвердил, что дипломаты США в Колумбии испытали на себе "гаванский синдром", но серьезно относится к сообщениям о таких инцидентах, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы не подтверждаем отдельные сообщения, но мы относимся к каждому из них <...> очень серьезно", - сказала Псаки, когда ее спросили, может ли она подтвердить и прокомментировать новые сообщения СМИ о том, что посольство США в Колумбии расследует случаи загадочного неврологического заболевания, известного как "гаванский синдром", которые были зафиксированы среди сотрудников дипмиссии за несколько дней до визита госсекретаря Энтони Блинкена в Боготу.Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщала, что о первом "необъяснимом инциденте, касающемся здоровья" в переписке посольства упоминается в середине сентября. В начале октября дипломатов предупредили об еще одном "аномальном происшествии".Представитель Белого дома заявила, что администрация США серьезно относится к теме "гаванского синдрома" и предпринимает действия как для оказания помощи пострадавшим, так и для расследования инцидентов.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. Ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.

https://ria.ru/20211008/sindrom-1753768381.html

https://ria.ru/20211002/sindrom-1752814959.html

https://ria.ru/20210929/sindrom-1752254423.html

сша

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, африка, энтони блинкен, россия