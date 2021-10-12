https://ria.ru/20211012/dialog-1754295616.html

Россия и США наладили диалог по некоторым проблемам, сообщил посол

Россия и США наладили диалог по некоторым проблемам, сообщил посол - РИА Новости, 12.10.2021

Россия и США наладили диалог по некоторым проблемам, сообщил посол

Россия и США наладили устойчивый диалог по ряду проблем глобального звучания – от изменения климата до иранской ядерной сделки, сообщил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T23:33

2021-10-12T23:33

2021-10-12T23:33

в мире

сша

кндр (северная корея)

сирия

анатолий антонов

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Россия и США наладили устойчивый диалог по ряду проблем глобального звучания – от изменения климата до иранской ядерной сделки, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов."Большинство международных проблем носит ярко выраженный трансграничный характер... Надежно купировать такие вызовы можно лишь сообща. В этой связи с удовлетворением отмечу устойчивый диалог с США по Арктике, изменению климата, Афганистану, КНДР, Сирии, СВПД (иранская ядерная сделка)", - сказал Антонов на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.

https://ria.ru/20211012/otnosheniya-1754235395.html

сша

кндр (северная корея)

сирия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кндр (северная корея), сирия, анатолий антонов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)