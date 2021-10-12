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Россия и США наладили диалог по некоторым проблемам, сообщил посол
Россия и США наладили диалог по некоторым проблемам, сообщил посол - РИА Новости, 12.10.2021
Россия и США наладили диалог по некоторым проблемам, сообщил посол
Россия и США наладили устойчивый диалог по ряду проблем глобального звучания – от изменения климата до иранской ядерной сделки, сообщил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:33
2021-10-12T23:33
2021-10-12T23:33
в мире
сша
кндр (северная корея)
сирия
анатолий антонов
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Россия и США наладили устойчивый диалог по ряду проблем глобального звучания – от изменения климата до иранской ядерной сделки, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов."Большинство международных проблем носит ярко выраженный трансграничный характер... Надежно купировать такие вызовы можно лишь сообща. В этой связи с удовлетворением отмечу устойчивый диалог с США по Арктике, изменению климата, Афганистану, КНДР, Сирии, СВПД (иранская ядерная сделка)", - сказал Антонов на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.
https://ria.ru/20211012/otnosheniya-1754235395.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), сирия, анатолий антонов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Россия и США наладили диалог по некоторым проблемам, сообщил посол
Посол Антонов сообщил, что Россия и США наладили диалог по некоторым глобальным проблемам