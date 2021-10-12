https://ria.ru/20211012/dialog-1754121837.html

Переговоры с Украиной признали бесполезными

Пушков объяснил, почему нет смысла вести переговоры с Киевом - РИА Новости, 12.10.2021

Переговоры с Украиной признали бесполезными

Украина растратила свой переговорный потенциал. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T01:09

2021-10-12T01:09

2021-10-12T01:09

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украина

алексей пушков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина растратила свой переговорный потенциал. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в понедельник опубликовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. Она содержит, по определению зампреда Совбеза, "пять коротких полемических тезисов". В частности, он не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию."Киев избыл свой переговорный потенциал, поскольку бессмысленно тянул на первый план несуществующую тему Крыма и откровенно саботировал Минские соглашения", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе и возвращения Крыма. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве также не раз подчеркивали, что не выступают стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос полуострова закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211011/pushkov-1753933443.html

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в мире, украина, алексей пушков, россия