https://ria.ru/20211012/deputaty-1754217457.html
Путин назвал условие эффективности работы депутатов
Путин назвал условие эффективности работы депутатов - РИА Новости, 12.10.2021
Путин назвал условие эффективности работы депутатов
Работа депутатов Госдумы будет эффективной только при принятии решений, востребованных страной, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:31
2021-10-12T15:31
2021-10-12T18:07
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Работа депутатов Госдумы будет эффективной только при принятии решений, востребованных страной, считает президент РФ Владимир Путин."Деятельность Государственной думы будет успешной только при стремлении депутатов к выработке решений, востребованных страной, обществом и гражданами", - сказал Путин на встрече с парламентариями в Кремле во вторник.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.
https://ria.ru/20211012/putin-1754215219.html
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Путин назвал условие эффективности работы депутатов Госдумы
Работа депутатов Госдумы будет эффективной только при принятии решений, востребованных страной, считает президент РФ Владимир Путин. "Деятельность Государственной думы будет успешной только при стремлении депутатов к выработке решений, востребованных страной, обществом и гражданами", - сказал Путин на встрече с парламентариями в Кремле во вторник.
2021-10-12T15:31
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владимир путин, госдума рф, россия
15:31 12.10.2021 (обновлено: 18:07 12.10.2021)
Путин назвал условие эффективности работы депутатов
Путин: работа депутатов будет эффективной при принятии востребованных страной решений