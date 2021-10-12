https://ria.ru/20211012/deputaty-1754217457.html

Путин назвал условие эффективности работы депутатов

Путин назвал условие эффективности работы депутатов - РИА Новости, 12.10.2021

Путин назвал условие эффективности работы депутатов

Работа депутатов Госдумы будет эффективной только при принятии решений, востребованных страной, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:31

2021-10-12T15:31

2021-10-12T18:07

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Работа депутатов Госдумы будет эффективной только при принятии решений, востребованных страной, считает президент РФ Владимир Путин."Деятельность Государственной думы будет успешной только при стремлении депутатов к выработке решений, востребованных страной, обществом и гражданами", - сказал Путин на встрече с парламентариями в Кремле во вторник.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.

https://ria.ru/20211012/putin-1754215219.html

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Путин назвал условие эффективности работы депутатов Госдумы Работа депутатов Госдумы будет эффективной только при принятии решений, востребованных страной, считает президент РФ Владимир Путин. "Деятельность Государственной думы будет успешной только при стремлении депутатов к выработке решений, востребованных страной, обществом и гражданами", - сказал Путин на встрече с парламентариями в Кремле во вторник. 2021-10-12T15:31 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, госдума рф, россия