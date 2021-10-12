https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

Инфекционист объяснил рост смертности от COVID-19

Инфекционист объяснил рост смертности от COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Инфекционист объяснил рост смертности от COVID-19

Рост летальности от коронавируса связан с увеличением числа заболевших и тем, что пациенты поздно обращаются к врачам, так как на первом этапе COVID-19 может... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:04

2021-10-12T12:04

2021-10-12T12:10

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здоровье - общество

коронавирус в россии

евгений тимаков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост летальности от коронавируса связан с увеличением числа заболевших и тем, что пациенты поздно обращаются к врачам, так как на первом этапе COVID-19 может проявляться лишь насморком и болью в горле, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.В России зафиксирован новый максимум смертей пациентов с коронавирусом - за сутки погибли 973 человека."Рост летальности связан с тем, что больше заболевших, а также с тем, что люди поздно обращаются к врачам", - сказал Тимаков. Он пояснил, что COVID-19 может начинаться очень мягко и не вызывать сразу температурную реакцию, а лишь насморк и боль в горле. Человек думает, что это обычная простуда."Обычный человек никогда не пойдет с такими симптомами к врачу брать больничный лист, а обратится тогда, когда будет температура. А когда температура, уже идет активное развитие процесса", - уточнил Тимаков.

https://ria.ru/20211011/koinfektsiya-1754052570.html

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159596.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, евгений тимаков