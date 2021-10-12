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В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой
В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой - РИА Новости, 12.10.2021
В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой
Полиция проверяет информацию об уфимской целительнице, которая якобы лечит коронавирусных больных, стреляя в голову крапивными пулями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:47
2021-10-12T10:47
2021-10-12T10:51
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УФА, 12 окт – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об уфимской целительнице, которая якобы лечит коронавирусных больных, стреляя в голову крапивными пулями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее СМИ опубликовали видео про целительницу из Уфы, которая якобы излечила порядка тысячи больных коронавирусом, стреляя в их обернутые полотенцем головы крапивными пулями и обжигая огнем. Женщина целится из пистолета в голову и стреляет, потом пульверизатором брызгает жидкостью на лежащего человека, чтобы разжечь огонь."Информация проверяется", - прокомментировали публикацию в пресс-службе башкирской полиции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:47 12.10.2021 (обновлено: 10:51 12.10.2021)
В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой
Полиция Уфы проверяет информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивными пулями