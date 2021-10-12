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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/covid-19-1754150485.html
В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой
В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой - РИА Новости, 12.10.2021
В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой
Полиция проверяет информацию об уфимской целительнице, которая якобы лечит коронавирусных больных, стреляя в голову крапивными пулями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:47
2021-10-12T10:51
распространение коронавируса
происшествия
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
республика башкортостан
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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УФА, 12 окт – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об уфимской целительнице, которая якобы лечит коронавирусных больных, стреляя в голову крапивными пулями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее СМИ опубликовали видео про целительницу из Уфы, которая якобы излечила порядка тысячи больных коронавирусом, стреляя в их обернутые полотенцем головы крапивными пулями и обжигая огнем. Женщина целится из пистолета в голову и стреляет, потом пульверизатором брызгает жидкостью на лежащего человека, чтобы разжечь огонь."Информация проверяется", - прокомментировали публикацию в пресс-службе башкирской полиции.
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происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:47 12.10.2021 (обновлено: 10:51 12.10.2021)
 
В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой

Полиция Уфы проверяет информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивными пулями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 12 окт – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об уфимской целительнице, которая якобы лечит коронавирусных больных, стреляя в голову крапивными пулями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее СМИ опубликовали видео про целительницу из Уфы, которая якобы излечила порядка тысячи больных коронавирусом, стреляя в их обернутые полотенцем головы крапивными пулями и обжигая огнем. Женщина целится из пистолета в голову и стреляет, потом пульверизатором брызгает жидкостью на лежащего человека, чтобы разжечь огонь.
"Информация проверяется", - прокомментировали публикацию в пресс-службе башкирской полиции.
 
Распространение коронавирусаПроисшествияУфаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - ОбществоРеспублика БашкортостанКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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