https://ria.ru/20211012/covid-19-1754150485.html

В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой

В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой - РИА Новости, 12.10.2021

В Уфе проверяют информацию о целительнице, "лечащей" от COVID-19 крапивой

Полиция проверяет информацию об уфимской целительнице, которая якобы лечит коронавирусных больных, стреляя в голову крапивными пулями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:47

2021-10-12T10:47

2021-10-12T10:51

распространение коронавируса

происшествия

уфа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

республика башкортостан

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

УФА, 12 окт – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об уфимской целительнице, которая якобы лечит коронавирусных больных, стреляя в голову крапивными пулями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее СМИ опубликовали видео про целительницу из Уфы, которая якобы излечила порядка тысячи больных коронавирусом, стреляя в их обернутые полотенцем головы крапивными пулями и обжигая огнем. Женщина целится из пистолета в голову и стреляет, потом пульверизатором брызгает жидкостью на лежащего человека, чтобы разжечь огонь."Информация проверяется", - прокомментировали публикацию в пресс-службе башкирской полиции.

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии