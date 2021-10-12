Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/chukotka-1754132730.html
Общественные экологи замерили радиацию на плавучей АТЭС на Чукотке
Общественные экологи замерили радиацию на плавучей АТЭС на Чукотке - РИА Новости, 12.10.2021
Общественные экологи замерили радиацию на плавучей АТЭС на Чукотке
Первая общественная экологическая экспедиция побывала на плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке и собрала данные о состоянии экологической и... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:46
2021-10-12T08:46
общество
сша
франция
российская академия наук
чукотка
академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573706996_1:0:1365:767_1920x0_80_0_0_c5ffc257348c092d984143fff7db43d6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - РИА Новости. Первая общественная экологическая экспедиция побывала на плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке и собрала данные о состоянии экологической и радиационной безопасности ПАТЭС, сообщает администрация городского округа Певек.ПАТЭС на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в городе Певеке Чукотского автономного округа, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке."Город Певек и самую северную из АЭС - плавучую атомную теплоэлектростанцию - на минувшей неделе посетила первая общественная экспедиция. В числе главных задач, стоящих перед участниками, были сбор и анализ данных о состоянии экологической и радиационной безопасности ПАТЭС, а также экспертная оценка и передача всех полученных данных широкой общественности", - говорится в сообщении.Специалисты провели измерения на самой атомной теплоэлектростанции и в черте города. Замеры проводились в присутствии более чем 20 журналистов иностранных изданий из Германии, Англии, США, Австрии и Франции.По данным властей Певека, результаты измерений показали, что радиационный фон в районе расположения плавучей атомной станции и в самом городе полностью сформирован естественными источниками: природными радионуклидами и космическим излучением. Так, среднее значение мощности дозы на ПАТЭС составляет 0,07 мкЗв/ч, в самом Певеке - 0,12 мкЗв/ч.Отмечается, что радиационная обстановка в районе расположения ПАТЭС и воздействие атомной станции на окружающую среду находятся на уровне ниже чувствительности используемых методов в объектах внешней среды."В ходе экспедиции на промплощадке ПАТЭС, а также прилегающей территории и в самом городе Певек было выполнено свыше 20 измерений, при этом искусственных радионуклидов на обследуемых площадках обнаружено не было. Таким образом, сделаны выводы о том, что эксплуатация ПАТЭС не вносит никакого негативного вклада в изменение радиоэкологической ситуации в регионе", - заключил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20201214/rosatom-1589198164.html
https://ria.ru/20200522/1571843944.html
сша
франция
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573706996_192:0:1215:767_1920x0_80_0_0_ff94e16db22873cdca3ea76882c52da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сша, франция, российская академия наук, чукотка, академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)
08:46 12.10.2021
 
Общественные экологи замерили радиацию на плавучей АТЭС на Чукотке

Первая общественная экологическая экспедиция побывала на ПАТЭС на Чукотке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - РИА Новости. Первая общественная экологическая экспедиция побывала на плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке и собрала данные о состоянии экологической и радиационной безопасности ПАТЭС, сообщает администрация городского округа Певек.
ПАТЭС на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в городе Певеке Чукотского автономного округа, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке.
На церемонии закладки первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАЭС) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 18:52Ядерные технологии
В "Росатоме" оценили улучшенный проект плавучей АЭС
"Город Певек и самую северную из АЭС - плавучую атомную теплоэлектростанцию - на минувшей неделе посетила первая общественная экспедиция. В числе главных задач, стоящих перед участниками, были сбор и анализ данных о состоянии экологической и радиационной безопасности ПАТЭС, а также экспертная оценка и передача всех полученных данных широкой общественности", - говорится в сообщении.
Специалисты провели измерения на самой атомной теплоэлектростанции и в черте города. Замеры проводились в присутствии более чем 20 журналистов иностранных изданий из Германии, Англии, США, Австрии и Франции.
По данным властей Певека, результаты измерений показали, что радиационный фон в районе расположения плавучей атомной станции и в самом городе полностью сформирован естественными источниками: природными радионуклидами и космическим излучением. Так, среднее значение мощности дозы на ПАТЭС составляет 0,07 мкЗв/ч, в самом Певеке - 0,12 мкЗв/ч.
Отмечается, что радиационная обстановка в районе расположения ПАТЭС и воздействие атомной станции на окружающую среду находятся на уровне ниже чувствительности используемых методов в объектах внешней среды.
"В ходе экспедиции на промплощадке ПАТЭС, а также прилегающей территории и в самом городе Певек было выполнено свыше 20 измерений, при этом искусственных радионуклидов на обследуемых площадках обнаружено не было. Таким образом, сделаны выводы о том, что эксплуатация ПАТЭС не вносит никакого негативного вклада в изменение радиоэкологической ситуации в регионе", - заключил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин, чьи слова приводятся в сообщении.
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 22.05.2020
22 мая 2020, 14:55Ядерные технологии
Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
 
ОбществоСШАФранцияРоссийская академия наукЧукоткаАкадемик Ломоносов (плавучая атомная электростанция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния