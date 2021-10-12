https://ria.ru/20211012/chukotka-1754132730.html

Общественные экологи замерили радиацию на плавучей АТЭС на Чукотке

Общественные экологи замерили радиацию на плавучей АТЭС на Чукотке - РИА Новости, 12.10.2021

Общественные экологи замерили радиацию на плавучей АТЭС на Чукотке

Первая общественная экологическая экспедиция побывала на плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке и собрала данные о состоянии экологической и... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:46

2021-10-12T08:46

2021-10-12T08:46

общество

сша

франция

российская академия наук

чукотка

академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - РИА Новости. Первая общественная экологическая экспедиция побывала на плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке и собрала данные о состоянии экологической и радиационной безопасности ПАТЭС, сообщает администрация городского округа Певек.ПАТЭС на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в городе Певеке Чукотского автономного округа, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке."Город Певек и самую северную из АЭС - плавучую атомную теплоэлектростанцию - на минувшей неделе посетила первая общественная экспедиция. В числе главных задач, стоящих перед участниками, были сбор и анализ данных о состоянии экологической и радиационной безопасности ПАТЭС, а также экспертная оценка и передача всех полученных данных широкой общественности", - говорится в сообщении.Специалисты провели измерения на самой атомной теплоэлектростанции и в черте города. Замеры проводились в присутствии более чем 20 журналистов иностранных изданий из Германии, Англии, США, Австрии и Франции.По данным властей Певека, результаты измерений показали, что радиационный фон в районе расположения плавучей атомной станции и в самом городе полностью сформирован естественными источниками: природными радионуклидами и космическим излучением. Так, среднее значение мощности дозы на ПАТЭС составляет 0,07 мкЗв/ч, в самом Певеке - 0,12 мкЗв/ч.Отмечается, что радиационная обстановка в районе расположения ПАТЭС и воздействие атомной станции на окружающую среду находятся на уровне ниже чувствительности используемых методов в объектах внешней среды."В ходе экспедиции на промплощадке ПАТЭС, а также прилегающей территории и в самом городе Певек было выполнено свыше 20 измерений, при этом искусственных радионуклидов на обследуемых площадках обнаружено не было. Таким образом, сделаны выводы о том, что эксплуатация ПАТЭС не вносит никакого негативного вклада в изменение радиоэкологической ситуации в регионе", - заключил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20201214/rosatom-1589198164.html

https://ria.ru/20200522/1571843944.html

сша

франция

чукотка

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общество, сша, франция, российская академия наук, чукотка, академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)