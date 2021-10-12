Общественные экологи замерили радиацию на плавучей АТЭС на Чукотке
Первая общественная экологическая экспедиция побывала на ПАТЭС на Чукотке
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек
ПАТЭС на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в городе Певеке Чукотского автономного округа, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке.
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"Город Певек и самую северную из АЭС - плавучую атомную теплоэлектростанцию - на минувшей неделе посетила первая общественная экспедиция. В числе главных задач, стоящих перед участниками, были сбор и анализ данных о состоянии экологической и радиационной безопасности ПАТЭС, а также экспертная оценка и передача всех полученных данных широкой общественности", - говорится в сообщении.
По данным властей Певека, результаты измерений показали, что радиационный фон в районе расположения плавучей атомной станции и в самом городе полностью сформирован естественными источниками: природными радионуклидами и космическим излучением. Так, среднее значение мощности дозы на ПАТЭС составляет 0,07 мкЗв/ч, в самом Певеке - 0,12 мкЗв/ч.
Отмечается, что радиационная обстановка в районе расположения ПАТЭС и воздействие атомной станции на окружающую среду находятся на уровне ниже чувствительности используемых методов в объектах внешней среды.
"В ходе экспедиции на промплощадке ПАТЭС, а также прилегающей территории и в самом городе Певек было выполнено свыше 20 измерений, при этом искусственных радионуклидов на обследуемых площадках обнаружено не было. Таким образом, сделаны выводы о том, что эксплуатация ПАТЭС не вносит никакого негативного вклада в изменение радиоэкологической ситуации в регионе", - заключил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин, чьи слова приводятся в сообщении.